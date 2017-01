Satélite: Prefeitos eleitos

00:00 · 12.01.2017

O Prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, visitou um dos principais pontos de referência do Município e do Cariri, a Praça Padre Cícero, na última sexta-feira (6). Uma das ações de seu governo será promover a revitalização da praça e do entorno, para tornar o espaço um dos centros de visitação mais atrativos da cidade, promete. Vários aspectos estão sendo estudados, com essa finalidade.

Conhecida como a "Terra do Bode", Tejuçuoca, administrada agora pela prefeita Antônia Heloide Estevam Rodrigues, comemora amanhã (13) seu aniversário desde a última emancipação política, há 30 anos.

Aniversariou, na última sexta-feira (6), o prefeito reeleito do município de Solonópole, Webston Pinheiro, data comemorada com familiares e amigos.

O médico José Hilson de Paiva foi eleito para prefeito de Uruburetama, com a promessa de promover uma administração equilibrada.