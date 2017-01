Satélite: Prefeitos eleitos

00:00 · 05.01.2017

O Coletivo Camaradas realizará aulas de circo, na Comunidade do Gesso, no Crato, mediadas pelo artista circense Ivan Brígido. As atividades começam na próxima terça-feira (10), a partir das 17h30, no Terreiro dos Camaradas. Poderão participar crianças a partir de 11 anos. Serão ofertadas apenas 10 vagas. As inscrições deverão ser efetuadas no dia 10.

O curso pré-vestibular ofertado pelo Sesc é destaque em Sobral. Os interessados em fazer parte do preparatório devem apresentar a carteira do Sesc, a cópia do histórico escolar e do RG, além da taxa semestral na Escola Educar Sesc Sobral, no período de 9 a 20 de janeiro.

João Bosco foi empossado no cargo de prefeito do município de Pentecoste, no Vale do Curu, para o seu terceiro mandato.

O padre Pedro da Cunha assumiu a Prefeitura de Beberibe e nomeou Melquíades Ribeiro para a chefia do gabinete.

O prefeito Alexandre Ferreira, de Acaraú, pagou o 13º salário do funcionalismo público e entra em 2017 sem débitos em sua administração. O gestor desponta como uma das novas revelações de liderança política no Estado.

E mais

Nos dias 25, 26 e 27 deste mês, o Município de Limoeiro do Norte, vai sediar o I Curso de Capacitação de Futsal, que visa a formação de novos técnicos deste esporte. A iniciativa é pioneira em toda a região do Baixo Jaguaribe. A promoção tem o apoio da Fivale. Mais informações pelo telefone (88) 9 9926.7212.

O Senai, de Juazeiro do Norte, prossegue com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro para o processo seletivo de novas turmas dos cursos técnicos em Segurança do Trabalho, Manutenção e Suporte em Informática e Mecânica. No total, são ofertadas mais de 70 vagas em três turmas. Os interessados devem fazer as inscrições presencialmente na própria unidade, situada à Avenida Leão Sampaio.