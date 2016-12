Satélite: Prefeitos eleitos

00:00 · 29.12.2016

O Governo do Ceará lançou, na manhã de ontem, no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, na cidade do Crato, o Projeto Hora de Plantar. Para o próximo ano, o programa de auxílio a agricultores familiares aumentará de 132 mil para 150.639 o número de beneficiados, sendo 22.694 destes na Região do Cariri. Nesta edição, o projeto distribui 3.217 toneladas de sementes e 7.555.181 mudas.

O prefeito reeleito do município de Poranga, Carlisson Assunção, festejou com alegria o reconhecimento do Prêmio Escola Nota Dez. A equipe da Educação e das escolas vencedoras estavam presentes na comemoração

Tereza Landim foi eleita prefeita de Brejo Santo, que foi administrada por Wellington Landim. Ela sucede Guilherme Landim.

Glairton Cunha foi eleito prefeito de Jaguaretama. Ao assumir, promete cortar gastos e manter as finanças em equilíbrio.

Damiana Lima, de Cariús, comemorou seu aniversário com estilo, no sábado passado, no Marina Park, acompanhada do filho o advogado criminalista Luís Augusto Correia Lima. Damiana dedicou sua vida ao serviço público, já exerceu atividades na Assembleia Legislativa do Ceará, na Câmara dos Deputados e na Prefeitura de Maracanaú. É filha do ex-prefeito de Cariús, Luís de Sota e irmã do atual prefeito, João Gilvan.

Pelo terceiro ano consecutivo um grupo de jovens da cidade de Limoeiro do Norte, juntamente com o Corpo de Bombeiros realizou o Natal Solidário para crianças carentes daquele município. Neste ano, a ação foi realizada na comunidade do Alto da Paz.