00:00 · 22.12.2016

O município de Orós, tendo à frente o prefeito Simão Pedro, recebeu o prêmio Destaques Indicadores de Saúde da Região Vale do Salgado 2016.

Uma equipe de Barreira, o advogado Judicael Nascimento, prefeito Antônio Peixoto e Daniele Castro, prestigiou a diplomação da prefeita eleita de Ocara, Amália Pereira.

O prefeito do Município de Ipaporanga, Toinho Contábil, recebeu, nesta semana o diploma para o mandato 2017/2020.

A prefeita eleita de Varjota, Célia Rodrigues, prestigiou a entrega do Prêmio Escola Nota Dez realizado em Fortaleza.

Neste fim de ano, em Paramoti, acontece mais uma Festa da Sagrada Família. Além de procissões, a cada noite, os fiéis participarão das novenas, que serão celebradas pelo pároco, padre Fábio Deodato, e sacerdotes convidados, no altar ao lado da Capela da Sagrada Família, no Centro da cidade. O festejo católico segue até 31 de dezembro e tem como tema "Família, seio da misericórdia".

O Ministério da Educação vai repassar R$ 132 milhões para custos com material didático e pedagógico, formação dos alfabetizadores, alimentação e transporte dos alfabetizandos nessa nova fase do programa Brasil Alfabetizado. A adesão por Estados, municípios e o Distrito Federal do ciclo 2016 já pode ser feita.