Satélite: Prefeitos

00:00 · 19.01.2017

O prefeito de Aracoiaba, Antônio Cláudio Pinheiro, ladeado pelo secretário da Saúde, Fredson Monte, e do vice-presidente da Câmara Municipal, Rogério Alexandre, participaram, na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), do encontro que reuniu prefeitos e secretários municipais da Saúde com o ministro Ricardo Barros e o governador Camilo Santana.

A nova gestão de Redenção tem encontrado escolas, creches e sucateamento de equipamentos na educação municipal, após transição de administração que conflita com a realidade no Município.

À Frente da Prefeitura de Carnaubal, Ademir Martins diz que um dos problemas, neste início de gestão, é a falta de informações da última administração.

O prefeito de Irapuan Pinheiro, Claudenilton Pinheiro, assumiu o cargo pela terceira vez, sendo conhecedor dos problemas que afligem o Município.