00:00 · 06.04.2017

Inês Oliveira, prefeita de Capistrano, assume um compromisso com a população. Vai equilibrar as finanças do município para que, em pouco tempo, possa ter caixa para garantir a contrapartida em obras que tanto a população precisa. Ela assegura que cumprirá suas promessas de campanha.

Amanda Lopes, prefeita de Caridade, participou do seminário sobre resíduos sólidos, realizado pela Prática Eventos em parceria com o Sistema Verdes Mares na última segunda-feira.

A vice-prefeita e secretária de Educação de Redenção, Ana Paula Braga, destaca a inclusão de jovens vulneráveis em projetos sociais, culturais e educacionais.

Vereadores de Massapê, Paulo Henrique (Paulo Vagalume), presidente da Câmara Municipal e representante do distrito de Mumbaba, e Francisco Brito (Pantico), representante do Padre Linhares, afirmam que o parlamento é uma missão que coloca em xeque a competência do homem público.