Satélite: Parque Nacional de Ubajara

00:00 · 28.01.2017

Foi aberto ao público o novo acesso à área de visitação e às trilhas Samambaia e Ibiapaba do Parque Nacional de Ubajara. Além das inúmeras belezas naturais distribuídas em 6 mil hectares do bioma Caatinga, a unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no Ceará - agora oferece novos atrativos aos seus visitantes.

Dívidas

Prefeito de Chorozinho, Francisco de Castro Menezes Júnior, está amargando as dívidas deixadas pela gestão anterior. Essa é a maior dificuldade que os novos prefeitos têm enfrentado no início do mandato.

Cariús

Vice-prefeito de Cariús, Robério Lucas, ao lado do prefeito do mesmo município, José Fernandes, conhecido como Iran, que empatou com o concorrente. Foi a sua maior idade que garantiu o seu mandato de quatro anos.

Bom

Fiscalização

A ação que o Tribunal de Conta dos Municípios (TCM) desencadeou junto às prefeituras que decretaram emergência é das mais importantes. Segundo o órgão, há suspeitas de que alguns municípios utilizaram o dispositivo legal para se verem livre de licitações durante i o período de vigência do estado de emergência. O TCM promete divulgar, nos próximos dias, o resultado da investigação realizada junto aos seis primeiros municípios visitados pela Instituição. São alvo da investigação nada menos que 73 cidades do Interior. A ação conta com a participação do Ministério Público Estadual (MPE).

Mau

Dívida

Pelo menos 29 cidades cearenses informaram à Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) que os servidores estão com os salários de dezembro em aberto, embora o problema não atinja todas as categorias de uma mesma cidade. Muitos casos estão sendo resolvidos a partir da negociação entre o Executivo e os sindicatos representantes das categorias. Alguns acordos foram firmados, o que ameniza um pouco a situação dos trabalhadores, que, sem muitas alternativas, tiveram que aceitar o parcelamento do atrasado em até três vezes.

No flagrante estão o prefeito de Assaré, Evanderto Almeida, que se elegeu novamente porque teve o seu trabalho reconhecido pela população, e José Helder Máximo de Carvalho, que se elegeu por ter conseguido convencer a população de Várzea Alegre com suas propostas

Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, Secretaria de Meio Ambiente e Infraero realizaram, nesta semana, uma ação educativa no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, abordando as formas de prevenção do Mosquito Aedes aegypti.

Durante animado encontro se reuniram prefeitos de uma mesma região e cidades vizinhas no sopé da Serra da Ibiapaba, Augusto Brito (Graça), Alex (Pacujá), Elmo Aguiar (Cariré), Canarinho (Mucambo), e Carleone (Frecheirinha).

Conterrâneas do cantor cearense Raimundo Fagner; Roberta Ferreira, primeira-dama de Orós e Roberlândia Ferreira, prefeita da cidade serrana de Guaramiranga, juntas durante evento realizado em Fortaleza.