00:00 · 26.04.2018



A Prefeitura de Sobral promove, na segunda-feira (30), o espetáculo "Para Bel, com amor", em frente ao Theatro São João, com a Orquestra Eleazar de Carvalho e da banda Trovador Eletrônico. A banda sobralense foi formada em 2016 por um grupo de amigos músicos para fazer um tributo ao disco Alucinação, de Belchior. O que seria apenas um curto projeto de homenagens ao conterrâneo sobralense tomou maiores proporções e a banda caiu na estrada, fazendo mais de 20 apresentações no Ceará e em estados vizinhos.



A prefeitura de Granja lançou o projeto "No Mundo da Leitura", para estimular a prática da leitura e escrita dos alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I e II. A prefeita Amanda Aldigueri participou do lançamento, onde foram entregues 20 mil livros e 14 mil mochilas.



Carlos Bruno, prefeito de Morrinhos e o secretário de Educação do Município, Francisco Elício Cavalcante, durante solenidade no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Além de Carlos, o município de Morrinhos já foi administrado por seu pai, Manoel Airton Bruno; e por seu irmão, Airton Júnior.



A prefeita de Potengi, Alizandra Gomes, assinou, ao lado do governador Camilo Santana, a adesão ao Programa Nem 1 Aluno Fora da Escola, em evento realizado nesta semana, em Fortaleza.