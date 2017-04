00:00 · 08.04.2017

Pelo segundo ano consecutivo, o Encontro de Jovens com Cristo (EJC) da Paróquia de Nossa Senhora dos Milagres, na cidade de Milagres, realiza a Via Sacra da Juventude, um momento de meditação sobre a Paixão e Morte de Jesus Cristo. O evento acontece neste sábado (8), a partir das 19h, em praça pública. O acesso é gratuito para toda a população.

Teatro

O Teatro Sesc Patativa do Assaré, em Juazeiro do Norte, recebe nesta segunda-feira (10) a aula-espetáculo Um sonho de Rabeca na Arca da Brasilidade. A programação acontece na Unidade Juazeiro no Norte do Sesc, às 19h.

Advocacia

O advogado Régis Albuquerque, natural de Cedro, na região Centro Sul do Estado do Ceará, com reconhecida atuação em direito eleitoral e administrativo, agora atuando também na área de recuperação judicial.

Bom

Labomar

Pedido de apoio para atividades de educação ambiental e capacitação nas áreas de navegação e técnicas pesqueiras foi o foco do encontro entre a comitiva da Prefeitura de Beberibe, a diretora do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da UFC, Professora Ozilea Bezerra Menezes, e a vice-diretora do Instituto, Professora Lidriana de Souza, ocorrido na última quarta-feira (5) na sede do Labomar. O secretário de Educação de Beberibe, Diogo Freire, e o coordenador técnico de projetos da secretaria, Hamilton Gomes, apresentaram propostas para futuro convênio.

Mau

Atraso

O deputado federal Danilo Forte, ao desembarcar de Brasília na última quinta-feira, em entrevista no Aeroporto Internacional Pinto Martins ao repórter José Maria Melo, deu uma notícia nada boa para os cearense: as obras de transposição do Rio São Francisco vão atrasar mais uma vez. Segundo Danilo, empresas que participaram da última licitação entraram com recurso administrativo e também já acionaram a Justiça. Danilo Forte defendeu há vários meses que os trabalhos fossem finalizados pelo Exército a fim de evitar esse tipo de problema.

Prefeito de Aracoiaba, Antônio Cláudio, entregou os novos fardamentos para os servidores da limpeza do município. A entrega ocorreu no polo de lazer e a ação foi coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, e contou com a presença de todos os servidores.

Será realizada em Reriutaba, nesta quinta-feira (15), a IV Procissão do Fogaréu, uma tradição que encena o momento em que Jesus foi perseguido pela guarda judaica. A procissão é realizada em parceria da Liga Ecoar, com a Paróquia e Secretaria de Cultura.

Na próxima quarta feira (12), a Prefeitura de Capistrano vai distribui 7.500 quilos de peixe para famílias carentes da sede e zona rural. A secretária do Trabalho e Ação Social, Helena Ribeiro, e a prefeita Inês Oliveira, querem que estas famílias comam peixe na Semana Santa.

Eduardo Pinheiro, natural de Moraújo, atualmente lotado na Prefeitura de Coreaú, ao lado de Paulo Nagel. Os dois são amigos de trabalho de longas datas, em atividades diferentes, no mesmo município (Coreaú), prestando serviço em prol da municipalidade.