00:00 · 22.02.2018

As máquinas estão trabalhando a todo vapor, mesmo no atual período chuvoso, no alargamento do trecho que liga a sede do Município de Carnaubal, aos sítios Cachoeira do Norte e Flecheiras, se prolongando até o Buriti. Essa obra é muito importante para os moradores daquela região, em especial porque dá acesso a alguns dos pontos turísticos mais visitados do Município.

O médico Rafael Pedrosa, prefeito de Nova Russas, feliz com o sucesso do Carnaval realizado no Município, que reuniu cerca de 90 mil pessoas.

Os modelos Gabriel Nogueira e Selton Costa participaram de um editorial de moda, assinado pelo produtor Franklei Tavares, em Jijoca de Jericoacoara.

As prefeitas de Aratuba, Maria Auxiliadora (Tirica), de Caridade, Amanda Tavares, e de Guaramiranga, Roberlândia Ferreira, estavam na cidade de Mulungu, localizada no Maciço de Baturité, durante evento em que foi autorizado um legue de obras para este Município, com a presença do governador Camilo Santana e o prefeito Robert Viana.