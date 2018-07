00:00 · 07.07.2018

Após ser eleita Miss Brasil Estudantil Internacional 2018, em São Paulo, Bianca Morais (Miss Jijoca de Jericoacoara) marcará presença, como convidada vip, no evento Passarela da Moda, no próximo dia 18, no estacionamento do Centro Fashion, em Fortaleza, que tem produção assinada por Franklei Tavares, que criou o seu traje típico, em escamas de peixes, premiado o melhor do concurso nacional.

Prorrogação

O campus Tabuleiro do Norte do IFCE prorrogou, até o dia 23 de julho, as inscrições no Curso de especialização em Teoria, Metodologia e Práticas de Ensino, mediante protocolo de entrega da documentação. No total, são 40 vagas. O curso é gratuito e tem duração de 18 meses.

Antirrábica

A Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte vem percorrendo a zona rural, desde 11 de junho, na Campanha de Vacinação Antirrábica. A equipe do CCZ já imunizou cães e gatos de 25 localidades, totalizando 2.700 doses aplicadas. Até o dia 12 de julho, serão 42 missões. A meta é vacinar 5 mil animais.

Bom

Referência

A Associação Cristã de Base (ACB), organização não governamental do Crato, completou 36 anos de fundação no dia 4 de julho. Formada por agricultores de vários municípios do Cariri, é destaque na implementação de políticas públicas de convivência com o Semiárido. Em 2013, a entidade foi certificada pela Fundação Banco do Brasil pela criação da Cisterna Chapéu de Padre Cícero, considerada uma Tecnologia Social. Além disso, foi pioneira na implementação do sistema de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável na Região.

Mau

Acesso ruim

Um dos principais pontos turísticos do Cariri, o Pontal da Santa Cruz, em Santana do Cariri, sofre com um sério problema: acesso ruim. A estrada que leva até o cartão-postal do Município, que fica a cerca de 4Km de sua sede, sofre com os buracos e a falta de pavimentação em alguns trechos. O percurso é quase todo íngreme e, em alguns momentos, muito estreito. Lá, é uma área de geossítio do Geopark Araripe e possui uma vista privilegiada para a região, numa altitude de quase 800 metros.

A Vice-prefeita do município de Redenção, Ana Paula Fonseca Braga, ao lado do governador Camilo Santana, por ocasião da inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Ana Paula tem assumido um forte ativismo em prol das mulheres da região do Maciço de Baturité.

Gestão de Cariré reunida. Em pé, Patrícia Nobre (proc. Geral), Antônia Aguiar (Finanças) Marcelo Alves (Cultura), Claudia Gonçalves (Trab. E Ação Social), Letícia Reichel (Saúde), Raquel Portela (Control.); sentados: prefeito Elmo Aguiar e a primeira-dama, Mirna Aguiar.

O empresário Júlio Araújo, do ramo de confecção, de Varjota, radicado em Fortaleza, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, e sua noiva, Rosiane Rodrigues, natural de Caucaia e estudante de nutrição, programam casamento para quando ela concluir o curso.

De Palhano, Leidiana Rodrigues, secretária de gabinete; a primeira-dama, Erika Santiago; e Ivonilde Nunes, ouvidora; todas empenhadas em realizar um trabalho conjunto com o prefeito Dinho, em favor da população.