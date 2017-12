00:00 · 23.12.2017

Acompanhado do secretário de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, David Bastos, o prefeito Ivo Gomes visitou, nesta semana, o bairro Cidade Dr. José Euclides (Terrenos Novos), onde a Prefeitura de Sobral está realizando a substituição de 100% das luminárias amarelas por luzes brancas de LED. Além de deixar o bairro mais seguro, por serem mais claras, as lâmpadas LED consomem menos energia e apresentam maior durabilidade, sendo mais ecológicas. O serviço, que teve início neste mês de dezembro, deve ser concluído em até 90 dias.

Sertão

O Campus do IFCE Tauá promove a exposição "Sobre a água, sob o sol - Olhares para o Sertão", até o dia 29. Imagens produzidas por alunos e professores do curso de Redes de Computadores em aula de campo sobre meio ambiente retratam o Parque da Cidade, a ponte do Rio Trici, o Olho D'água da Nanci, as ruínas do Cabaré da Nanci e a Barragem do Trici.

Bilhete único

Em vigor, desde o dia 19, o Bilhete Único na Região Metropolitana do Cariri (RMC) já está cadastrando os usuários online. Para isso, é necessário RG, CPF e comprovante de endereço. Com a "Tarifa Metropolitana Integrada da Região Metropolitana do Cariri" os passageiros poderão utilizar os sistemas intermunicipais de transporte, no intervalo de 2h, pelo valor de uma passagem.

Bom

Transparência

Os municípios de Cedro e de Várzea Alegre integram a lista dos 26 que obtiveram nota 10 na avaliação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) no quesito transparência. O índice tem uma escala de notas baseada no nível de conformidade à Lei da Transparência e à Lei de Acesso à Informação. A nota está organizada em quesitos referentes ao endereço eletrônico, transparência da gestão fiscal e acesso às demais informações. O prefeito de Cedro, Nilson Diniz; e o de Várzea Alegre, Zé Hélder, reafirmaram o compromisso de manter uma gestão aberta à participação popular.

Mau

Atraso no 13º

Servidores municipais de Quixelô não receberam o 13º salário e o funcionalismo da Educação, que compõe 40% da folha de pagamento, está com os vencimentos de novembro em atraso. Segundo o sindicato da categoria, não há previsão de liberação de recursos dos salários devidos. Houve manifestação do funcionalismo público. Na cidade de Tauá, os professores estão em greve; há solicitação do desembolso do 13º e pagamento da folha salarial de novembro. Os docentes lamentam o descontrole administrativo.

Em clima de Natal, a Prefeitura Municipal de Granja, cidade localizada no Litoral Oeste do Estado do Ceará, na margem esquerda do Rio Coreaú, enfeitou seus principais atrativos. Um deles é a Ponte da Via Férrea, que recebeu iluminação especial.

A Praça da Matriz é palco do Ilumina Reriutaba 2017, com apresentações artísticas, culturais e natalina, encenada pela CIA Teatral Caras e Bocas; a presença do Papai e Mamãe Noel. Na noite deste sábado, a atração será a Orquestra Filarmônica de Croatá.

Em encontro do TCE, o Secretário de Planejamento, Administração e Finanças de Jaguaribara, Wilame Duarte; Luciano Peixoto, diretor da Aspec; Manoel Ernilton e Otaciano Lopes, diretores da Conasp; e Giovanni de Castro, secretário de Finanças de São Benedito.

A prefeita do Município de Catunda, Ravena Fernandes, e a ex-primeira-dama de Horizonte e ex-presidente da Associação das Primeiras-Damas do Estado do Ceará, Jô Farias, se encontraram em evento oficial, realizado em Fortaleza.