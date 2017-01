Satélite: Maranguape terá oficina

00:00 · 21.01.2017

O Festival Jazz & Blues vai preparar jovens músicos de Maranguape em Oficina de Cortejo. Os participantes vão formar o grupo Tambores do Chico, que sairá na abertura do evento pelas ruas de Guaramiranga, no sábado de Carnaval, 25 de fevereiro. A oficina será ministrada pelo professor e instrumentista Vanildo Franco, de 21 a 24 de fevereiro, na Casa de Chico Anysio (foto).

Acopiara

O Prefeito de Acopiara, Antônio Almeida, decretou Estado de Urgência e Emergência. Ele disse que recebeu o município com lixo espalhado pelas ruas, falta de medicamento, materiais de limpeza e veículos sucateados.

Sobral

O Serviço Social do Comércio (Sesc) abriu vagas para o curso de balé. As turmas dividem o público infantil de acordo com a idade: de 3 a 6 anos e de 7 a 12 anos. As inscrições são realizadas na Unidade Sobral do Sesc.

Bom

Prêmio

Profissionais liberais, empresas e prestadores de serviços à coletividade iguatuense serão homenageados, neste sábado, no Clube AABB, com o recebimento do troféu do Prêmio Excellence, outorgado aos que mais se destacaram nessas áreas durante 2016. A pesquisa é feita em todos os bairros e distritos do Município, sendo que foram ouvidas 541 pessoas. A entrega da honraria é cerimônia bastante concorrida na cidade, sendo considerada hoje como um dos cinco maiores eventos sociais do empreendedorismo cearense.

Mau

Açudes

Apesar das chuvas caídas neste mês, consideradas pela Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) como típicas da pré-estação, ainda há pouco para se comemorar em torno da recarga dos açudes. Atualmente, as reservas hídricas somam 6,4%, dentre os 153 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). A situação mais confortável é a da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do Alto Jaguaribe. O quadro que ainda é bastante crítico na Serra da Ibiapaba e na Região do Baixo Jaguaribe.

Prefeito pela terceira vez de Apuiarés, Roberto Sávio Gomes destaca, além dos outros problemas, a crise hídrica e a dificuldade de abastecimento do Município. Rezando para que a quadra chuvosa seja acima da média, para aliviar um pouco de sofrimento.

O gestor de Mombaça, Ecildo Filho, informou que deverá pagar, neste mês, um abono salarial, uma espécie de 14º salário, para professores e diretores das escolas da rede municipal de ensino, representando um aporte de R$ 600 mil.

Carleone Júnior foi reeleito para administrar o município de Frecheirinha e, depois do reconhecimento do Selo Unicef, município aprovado, trabalhará pra manter a qualidade dos serviços na cidade. Ele diz que é determinação fazer uma gestão participativa.

O Prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, participou de inaugurações de quadras poliesportivas no Município, ocasião que enalteceu o esforço que a sua gestão fará nos próximos quatro anos para a valorização do esporte e do segmento educacional.