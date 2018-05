00:00 · 05.05.2018

A Prefeitura de Iguatu divulgou detalhes do "Arraiá do Povo 2018", confirmado para acontecer o período de 13 a 17 de junho, com homenagem aos músicos Jeová Fernandes e Djacir Rodrigues; Festival de quadrilhas; e apresentações de Luan Santana, Banda Tropykália, Manuka Araújo, Wallas Arrais, Gabriel Diniz, JP Cantor, José Augusto, Forró Real, Bêu Paulino, Erick Land e Banda Ingroove.

Ciganos

O Senar realizara primeiros cursos para comunidade cigana no Estado do Ceará, que farão, de 7 a 11 de maio, curso de Panificação Caseira, e de 14 a 18 de maio, de Avicultura, na sede provisória da Associação de Preservação da Cultura Cigana do Estado do Ceará (Asprecce).

Arte na Praça

Fortaleza, Granjeiro, Jaguaribara e Marco recebem, neste sábado (5), o Arte na Praça, das 17h às 19h. A iniciativa, realizada pelo Governo do Ceará e Serviço Social do Comércio Ceará (Sesc-CE), com o apoio das prefeituras, oferece cultura, arte e lazer para as crianças.

Bom

Ensino de qualidade

Avaliada como a melhor do Brasil, a rede pública municipal de ensino de Sobral foi destaque no Simpósio Nacional de Educação, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. No painel "Casos de sucesso na educação pública brasileira", o secretário da Educação, Herbert Lima, apresentou "O modelo educacional de Sobral, o município com o maior Ideb do Brasil". As mudanças começaram há 20 anos, com os primeiros concursos públicos para professores.

Mau

Camelódromo

Um grupo de pelo menos dez lojistas ficou de fora do novo Camelódromo do Crato, que possui 1.700 m2, reformado e reaberto no último dia 2. Pessoas que trabalham de oito a dez anos no antigo espaço ficaram de fora da lista de beneficiários, ou seja, não terão como sustentar suas famílias. Segundo estes camelôs afetados, há um esquema ilegal de sublocação e venda dos pontos comerciais para pessoas estranhas ao local, o que é proibido, pois se trata de um espaço público.

Integrando atividades artísticas, culturais e de tecnologias sustentáveis nas escolas, o Projeto Ventos que Transformam, da Echoenergia, com realização do Instituto Brasil Solidário, retorna com a jornada de oficinas em Tianguá e Ubajara, de 14 a 21 de maio.

A prefeita de Varjota, Município localizado no Norte do Ceará, Célia Rodrigues, esteve no Palácio da Abolição, em Fortaleza, na última semana, onde, ao lado do governador Camilo Santana, assinou adesão ao programa Nem 1 Aluno Fora da Escola.

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), em São Benedito, na última semana, visitou o Cras, enfatizando seu trabalho diário de trazer esperança em um futuro melhor para as crianças e adolescentes.

Foi realizado, no feriado do trabalhador, em Jaguaretama, mais uma edição do Ciclo Sesc 2018. Cada participante colaborou com 1kg de alimento não perecível, e ganhou 1 kit competidor (camisa e boné).