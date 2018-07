00:00 · 12.07.2018

Em Sobral, uma mescla de sonoridades latinas vai tomar conta da noite desta sexta-feira (13) no Largo Musical Especial Férias. Os mexicano-brasileiros do "Francisco, El Hombre" serão a atração principal do evento gratuito, realizado na margem esquerda do Rio Acaraú. A partir das 20h, o palco montado na Margem Esquerda será aberto com a apresentação do sobralense Mário Paiva & Os Transcendentais.

Bismarck Bezerra, prefeito de Piquet Carneiro, falou da importância da realização de mais uma edição do festival de rodeio em sua cidade, que encerrou no último domingo. A cidade comemora 61 anos de emancipação politica neste dia 12.

A festa da padroeira de Pacoti, Senhora Sant'Ana, com o tema "Senhora Sant'Ana: serviço e igreja", começa dia 16/7. Terá procissões, confissões, missas, adorações, além das novenas, que acontecem no largo da Igreja Matriz, no Centro, até o próximo dia 26.

Pecnordeste

Mais de 100 caravanas - com mais de 4.500 produtores, do Programa Agrinho, de técnicos do Programa Empreendedor Rural do Sebrae e Senar de Mossoró - participaram do XXII Seminário Pecnordeste, de 5 a 7 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, numa realização e promoção do Sistema Faec/Senar/CNA e Sebrae-CE.

Mostra Sesc Cariri

A Mostra Sesc Cariri de Culturas, palco de difusão de diversificadas manifestações artísticas e culturais, chega a sua 20ª edição. De 16 a 20 de novembro, a região do Cariri vira cenário para apresentações de teatro, dança, exposições, shows, rodas literárias, performances poéticas e mostras de cinema e vídeo.