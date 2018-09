00:00 · 22.09.2018

Em Pacujá, a jovem Késsia Kemilly de Oliveira foi eleita rainha do Município na última quinta-feira (20). O evento, que foi prestigiado por centenas de pessoas, faz parte das comemorações dos 61 anos de emancipação política do Município de Pacujá - localizado na região Noroeste do Estado, a 309 quilômetros de Fortaleza - que acontece neste sábado. Na foto, a jovem esta ladeada pelo prefeito da cidade, Alex Melo, e pela primeira-dama do Município, Milena Lopes Melo.

Na próxima quarta-feira (26), Paulo Netto, que é neto do ex-vice prefeito e atual vereador no Município de Itatira, Paulo Roberto, vai comemorar seus nove aninhos ao lado da família e amigos numa festa que promete ser inesquecível, de acordo com seus familiares.

José Taumaturgo Neto é mais um filho da cidade de Reriutaba a se formar brilhantemente em Medicina neste ano pela Universidade de Fortaleza (Unifor). O formando é filho do ortopedista Claudio Taumaturgo e Edilene, ambos residentes na cidade de Fortaleza.

Os prefeitos de São João do Jaguaribe, Acácio Chaves e Carlisson Assunção, de Poranga, trabalham em seus municípios, reduzindo despesas para que em curto espaço de tempo seus municípios não tenham que tomar posições financeiras mais drásticas.