00:00 · 14.07.2018

Enquanto as mães fazem atividades físicas, na academia da Unidade Sobral do Serviço Social do Comércio (Sesc), o 'Férias Divertidas', projeto gratuito, oferece lazer, durante todo o mês de julho, às segundas, quartas e sextas-feiras, para a criançada, com atividades esportivas, culturais e educacionais, além de entretenimento, com pintura de rosto, escultura em balões, brincadeiras e sessão de cinema.

Para José Carlos

Guimarães, secretario de Finanças de Campos Sales, prefeituras não cumprem obrigações se não reduzirem despesas, principalmente em virtude da diminuição de repasses do governo Federal. Carlos Rôner, prefeito de Coreaú, e a primeira-dama do Município, Ângela Machado, num evento em Fortaleza, quando recebeu certificação pelo bom trabalho. Coreaú tem o melhor sistema de iluminação LED do Estado. Pedro Humberto e sua esposa, Marfisa Aguiar, prefeita reeleita de Pires Ferreira, cidade localizada no sopé da Serra da Ibiapaba, estiveram em Fortaleza defendendo interesses daquele Município que tem passado por grandes avanços administrativos na atual gestão. Aniversaria, neste dia 14, o secretario de Governo da Prefeitura de Ocara, Francisco Márcio Moreira Lopes, que é também esposo da prefeita Amália Lopes de Sousa. A data vai ser comemorada com a presença de amigos e familiares, na Cidade.

Fotografia

A Diretoria de Formação e Criação Artística do Instituto Ecoa Sobral promove a oficina de Fotografia, "Percepção e composição da imagem fotográfica", na Estação da Juventude Padre Albani, bairro Sinhá Sabóia, de 17 a 20 de julho, das 14h às 18h. A oficina será ministrada pelo fotógrafo Alex Costa.

Pessoa idosa

O Centro de Educação Profissional Ivens Dias Branco (Senac/Cedro) sediou o 5º Fórum de Conscientização para Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, iniciativa da Prefeitura de Cedro. Evento foi coordenado pelo Creas, Cras I e II, e Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e da Secretaria de Saúde.

Carlos Rôner

Bom

Massapê

Nessa quarta (11), a Associação Instituto Ação e Reação iniciou um projeto de judô. A iniciativa foi apoiada pelo programa de sustentabilidade Luz Solidária da Enel Distribuição Ceará. A solenidade de lançamento aconteceu na sede da associação (Rua Prefeito Beto Lira, 260, Loja 1, Centro). Na ocasião, foi realizada troca de lâmpadas para os clientes da localidade e participantes do projeto. Cada pessoa trocou até duas lâmpadas. Ao todo, foram disponibilizadas cerca de 300 lâmpadas Led.

Mau

Buraqueira

Com pouco mais de 25Km, o trecho da CE-187 que liga Campos Sales a Salitre está completamente esburacado. A reforma da rodovia é uma reivindicação antiga da população da "Capital da Mandioca", pois é a principal via de acesso ao Município e de escoamento do produto. Nesta semana, alguns topógrafos trabalharam no local. Em abril, o DER informou que a obra ainda não foi iniciada porque estavam aguardando as licenças ambientais.