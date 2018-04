00:00 · 28.04.2018

O Ceará teve uma pequena queda nas exportações de cera de carnaúba no primeiro trimestre de 2018, em comparação com 2017, passando de US$ 15,4 mi para US$ 14,3 mi. Os Estados Unidos e a Alemanha compraram mais da metade da cera cearense. O primeiro com US$ 5,3 mi e a segunda com US$ 2,1 mi. Ceará e Piauí são os principais exportadores no Brasil.

Trabalho e renda

O BNDES e a Fundação Banco do Brasil lançaram, no dia 18, em Brasília, edital de seleção de projetos que promovam a geração de trabalho e renda em qualquer parte do País a partir de novas aplicações para tecnologias sociais já existentes. O investimento total na seleção será de R$ 10 mi e poderá ser ampliado, se houver disponibilidade de recursos e for avaliada a necessidade.

Agronomia

As comemorações pelos 100 anos da Escola de Agronomia do Ceará, uma das fundadoras da Universidade Federal do Ceará (UFC), incluirão diversas atividades ao longo deste ano. O Centro de Ciências Agrárias (CCA) realiza, no dia 2 de maio, às 9h, a solenidade de abertura, no Auditório Professor Alzir Barreto, no Departamento de Zootecnia, bloco 809, Campus do Pici Professor Prisco Bezerra, em Fortaleza.

Bom

Quadrilhas juninas

A Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer de Sobral divulgou chamada pública de credenciamento para apoio aos grupos de quadrilhas juninas do Município. Serão selecionados 12 projetos, sendo seis para quadrilhas juninas adultas e seis para quadrilhas juninas infantis. O apoio consiste em um montante de R$ 72 mil, distribuídos entre os grupos contemplados no edital. O objetivo da chamada é apoiar projetos culturais, a fim de difundir as tradições juninas em Sobral, durante os meses de junho e julho de 2018.

Mau

Buracos na BR-122

Motoristas e motociclistas que circulam pela BR-122, entre Quixadá e Banabuiú, no Sertão Central do Estado do Ceará, também conhecida como Rodovia Padre Cícero, reclamam das péssimas condições de tráfego naquele trecho, totalmente esburacado e sem nenhuma sinalização. As chuvas na região agravaram ainda mais o problema e muitos estão deixando de circular à noite com receio de assaltos. Como os veículos são obrigados a cruzar a rodovia em baixa velocidade tornam-se alvos fáceis para os assaltantes.

O CCZ de Juazeiro do Norte realiza, neste sábado, o Evento de Adoção de Cães e Gatos, na Praça dos Ourives, das 9h às 13h. Estarão disponíveis para adoção cães e gatos que foram capturados doentes ou com suspeitas de zoonoses e foram recuperados. Os animais estarão vacinados contra raiva, alguns castrados e medicados contra verminoses.

Do Município de Ocara, Márcio Lopes, secretário de Infraestrutura; Humberto Maia, secretário de Administração e Planejamento; Helton Soares, secretário de Finanças; e Vanessa Soares, tesoureira, unidos com o objetivo de corresponder com a administração da prefeita Amália Lopes, as funções para qual foram resignados.

A quadrilha "Flor de Açucena" vem realizando uma maratona de ensaios com a colaboração dos jovens que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referenciado pelo CRAS I II, pela Prefeitura de Cedro. As apresentações serão entre os dias 14 e 24 de junho.

Os representantes dos conselhos municipais de Icapuí participaram de roda de conversa sobre controle social com a promotora de Justiça Paloma Milhomem Neiva, no IV Encontro do Fórum dos Conselhos Municipais. No decorrer do ano, outros fóruns de Conselho tratarão de diferentes temáticas.