00:00 · 14.12.2017

Aniversaria amanhã (15), o economista José Irineu de Carvalho. Natural de Jaguaribe, em Pereiro viveu até a adolescência. Morou em São Paulo por 23 anos e retornou a Pereiro onde foi prefeito três vezes. A comemoração será nesta sexta com show na Praça da Cidade, com o sanfoneiro Waldonys; e no sábado, um jantar, no Centro Comunitário e show com Falcão, que é filho de Pereiro.

Vibrando com a criação do Cartão Mais Infância Ceará, criado pelo governo do Estado, as prefeitas de Caridade Amanda Lopes; ex-deputada e atual prefeita de Icó, Laís Nunes; e Amália Pereira, prefeita de Ocara.

A prefeitura de Pacujá celebrou bons resultados apresentados pelo Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (Ioeb), em 2017, divulgado pelo Centro de Liderança Pública, que aponta Pacujá, como uma das 12 cidades cearenses, entre as 30 melhores do País, no quesito oportunidades educacionais oferecidas a crianças e jovens. O prefeito Alex Melo comemorou o resultado ao lado do secretário de Educação, Paulo Lopes Fernandes.