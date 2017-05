00:00 · 04.02.2017

A Praça Joaquim Paraíba foi cenário do Concurso Miss Apuiarés 2017, que reuniu na passarela candidatas da sede e de localidades. Na comissão julgadora, entre os convidados, os modelos Jorge Nolleto (ator e DJ), Flávio Ícaro (SP) e Ivens Ronnier (Santa Quitéria) ao lado da Miss eleita Lívia Larissa. O evento fez parte das festas comemorativas aos 60 anos do Município.

Hip Hop

O Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza, neste sábado, o lançamento do documentário "Cultura Hip Hop Crato", dirigido por Ricardo Alves. A programação tem inicio às 19h, na Unidade Crato do Sesc.

Pleitos municipais

O novo presidente da Aprece, Gadyel Gonçalves, informou que está marcada para março uma audiência com o governador Camilo Santana. Na ocasião levará pleitos dos prefeitos, especialmente os que passam por mais dificuldades.

Bom

Sucesso

O secretário de Saúde de Iguatu, Marcelo Sobreira, disse que está trabalhando para reduzir custos na pasta e ampliar a oferta de serviços no Hospital Regional de Iguatu. As cirurgias de traumatologia já voltaram a ser realizadas na unidade e outras especialidades deverão ser implantadas, segundo suas informações. No momento, Sobreira trabalha na nova territorialização da Saúde. O que há de mais alvissareiro, segundo o secretário, é que a unidade de saúde passou a ser uma prática bem sucedida, no atendimento secundário e terciário de toda a Região do Centro-Sul do Estado.

Mau

Passarela

Enquanto o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), dá continuidade à construção de quatro passarelas na CE-040, o município de Eusébio se ressente de que não há, ainda, nenhum sinal da obra, que deverá contemplar os usuários e moradores do entorno da Ceará Segurança. O local é notório por causar atropelamentos e engavetamento de veículos, na tentativa dos motoristas de frearem para evitar acidentes. O problema chegou até a ser acentuado em algum trecho da rodovia com a instalação de semáforo. A comunidade local requer pressa na instalação do equipamento.

VICE-PREFEITO de Beberibe, Tharsio Facó, ocupa a Pasta da Administração e pretende colocar o Município em equilíbrio. Ele é das lideranças políticas que vem se empenhando pelo melhor aproveitamento do turismo no Litoral Leste do Ceará

EX-PRESIDENTE da Aprece, Expedito José do Nascimento desistiu de assumir a presidência da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), mediante a limitação orçamentária do órgão. Ele vai assessorar a nova diretoria da Aprece.

NA FOTO estão Marfisa Aguiar, prefeita reeleita de Pires Ferreira e seu esposo, Pedro Humberto. Ela é neta do ex-prefeito de Reriutaba, José Edmilson Aguiar. A cidade já foi administrada por seu pai, Aguiar Filho; o tio, Carlos Aguiar e agora a mãe, Ana Marta, é vice-prefeita.

FOI REALIZADO, no último dia 31, no auditório da Crede, o I Encontro dos Gestores Municipais da Educação. Na foto, estão o prefeito de Crateús, Marcelo Machado (ao centro); o chefe de gabinete, Lourismar Gomes; e a secretária de Educação, Luzia Aurélio Costa.