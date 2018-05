00:00 · 10.05.2018

Tradicionalmente, todas as cidades que compõem a região do Cariri cearense são convidadas a apoiar na realização do CicloSesc. Neste ano, 24 municípios abraçaram a programação, em diferentes datas, até o fim de maio, em alusão ao mês em que se comemora o Dia do Trabalhador. As inscrições seguem abertas em nove cidades: Aurora (12); Brejo Santo (18); Jati (19); Granjeiro (21); e Barro, Penaforte, Porteiras, Barbalha, Santana do Cariri (26).

O prefeito de Milagres, Lielson Landim, assinou a ordem de serviço para a reforma do estádio municipal, pelo Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE).

Apollo, cantor da música "Mundo Cão", apresenta show em Juazeiro do Norte, encerrando a Mostra Sesc Sonoridades, no Teatro Sesc Patativa do Assaré, no dia 11 de maio, às 20h30.

No dia do Profissional da Contabilidade, a nova diretoria do Conselho Regional Contabilidade do Ceará (CRC-CE) renovou o apoio aos Contadores do Setor Público. Na foto, Wilson Milfont (Studart & Norões Milfont Advogados Associados), Luciano Guedes (diretor executivo da Aspec Informática) e Robinson de Castro (presidente do CRC-CE).