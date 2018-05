00:00 · 03.05.2018

As chuvas banharam 123 municípios do Ceará, entre as 7h de terça-feira e 7h de ontem, chegando a 109.3mm em Senador Pompeu, no Sertão Central. Em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, foram 87.4mm; e em Ererê, no Centrol-Sul, 78mm, segundo os dados coletados diariamente pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Essa chuva de Senador Pompeu fez com que o Açude Patu tivesse um aporte de 1.128.697 e chegasse aos 15,05% de terça para quarta-feira. Antes, ele estava com 13,32%.

Em Lavras da Mangabeira, José Francisco do Nascimento, conhecido como Zé Padeiro, comemorou, ao lado da esposa, dona Mariquinha, seus 90 anos. Do casamento, nasceram nove filhos, 24 netos e quatro bisnetos.

Casaram-se, no civil, no último dia 28 de abril, no cartório do Mucuripe, em Fortaleza, Ravy Leite, natural de Quixeramobim, e Sara Pedrosa. Ravy trabalha em Massapê e em outras cidades prestando assessoria.

Foram realizados, na localidade de Mineirolândia, em Pedra Branca, diversas ações com secretarias e programas municipais, prestando serviços para a população, como a verificação de pressão arterial, teste de glicemia, cortes de cabelo, maquiagens e emissão de documentos.