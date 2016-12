Satélite: Centro esportivo em Coreaú

00:00 · 31.12.2016

Os cidadãos do distrito de Ubaúna, em Coreaú, receberam, nesta semana, um novo Centro de Esportes, inaugurado pelo Governo do Ceará. O ginásio era um sonho antigo dos moradores, de acordo com o servidor público Marcione da Silva. "É um dos maiores investimentos para o esporte da cidade. Aqui em Ubaúna só havia uma quadra para a prática de esportes", disse.

Vendas

As vendas no Natal deste ano no setor varejista foram 5% menores do que em relação a igual período de 2015, na cidade de Iguatu. A estimativa é do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Iguatu, Francisco José Mota Luciano (Dedé Duqueza). "Os consumidores estão comprando somente o necessário, trocando itens por preços menores", disse.

Posse

A solenidade de posse da prefeita eleita de Icó, Laís Nunes, e do vice-prefeito, Quilon Peixoto, foi marcada para as 10 horas deste dia 1°. No fim da tarde, haverá a tradicional procissão em louvor ao Senhor do Bonfim, no Centro Histórico da cidade. Desde a campanha eleitoral, Laís tem firmado o discurso numa administração participativa e transparente.

Bom

Rotatória

Com o objetivo de tornar o tráfego de veículos seguro e reduzindo o número de acidentes, a Prefeitura de Juazeiro do Norte dá prosseguimento à construção de uma rotatória no entroncamento das avenidas Virgílio Távora e Manoel Coelho de Alencar. Os serviços de pavimentação, urbanização e drenagem do trecho contam com o apoio do Ministério do Turismo com o repasse de quase R$ 700 mil e a execução pela Construtora Coral. Após a duplicação do trecho inicial de 1 Km da Avenida Virgílio Távora e a requalificação da Avenida Manoel Coelho, o trecho já ganhou um posto de combustíveis e um grande supermercado está em construção.

Mau

Trânsito

Poderia ter havido uma adaptação, mas se deu o contrário. A instalação dos semáforos na rotatória de Juazeiro do Norte, postos em funcionamento em meados deste mês, tem gerado diversas críticas dos motoristas. A principal queixa tem sido o intenso congestionamento registrado, sobretudo, nos horários de pico. A fila de veículos ultrapassa um quilômetro em alguns períodos. Pedestres também se queixam da demora para conseguirem atravessar a via, uma das mais movimentadas do triângulo Crajubar. A questão, segundo os motorista, não é a sinalização e sim a engenharia de trânsito, que não vê todo o contexto do fluxo viário.

Carlos Bruno foi eleito prefeito para administrar a cidade de Morrinhos, na Zona Norte, que já foi administrada pelo seu pai e pelo irmão, Aírton Júnior, que faleceu em pleno mandato. Ele promete uma administração transparente e eficiente.

A coordenação Estadual do Ceará já está nos preparativos para o Concurso Miss e Mister Ceará Estudantil 2017. O casal finalista representará o Estado em março, em Goiânia. Entre os convidados, a presença do top Jorge Nolleto (foto), na comissão julgadora.

A orientadora educacional de Quixadá, Goreti Guerreiro, acompanhou o casting infantil no evento de solidariedade que cuida de pessoas com câncer. Ela participou do desfile ao lado de pacientes em tratamento usando looks das grifes Madama, Lamanda e Miss Clara.

O papa Francisco aceitou o pedido de renúncia da Diocese de Crato apresentado por dom Fernando Panico e nomeou como novo bispo para a Diocese, dom Gilberto Pastana de Oliveira. A solenidade de transição será neste dia 1º de janeiro, às 17h.