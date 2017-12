00:00 · 16.12.2017

A Associação Cearense dos Controladores Municipais (Acecom) realizou, nesta semana, o curso com o instrutor Henrique Cardoso, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para capacitar controladores e demais gestores municipais para a realização das parcerias publico-privadas no âmbito da Lei Nº 13.019/2014, que entrou em vigor para os municípios em janeiro.

Biometria

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará alerta os eleitores de 12 municípios que encerrarão as revisões biométricas na próxima terça-feira, 19 de dezembro, para que procurem os postos de atendimento e evitem o cancelamento dos títulos. São eles: Umirim, São Luís do Curu, Uruburetama, Tururu, Barro, Ibicuitinga, Morada Nova, Choró, Quixadá, Ibaretama, Palmácia e Maranguape.

Avaliação

Consultores do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), estiveram com o governador Camilo Santana e o secretário-chefe da Casa Civil, Nelson Martins, para avaliar o andamento do Projeto Paulo Freire junto a populações rurais de 31 municípios cearenses que se encontram em pior situação de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Bom

Mais Infância

O Gabinete da Primeira-dama, Onélia Leite de Santana, lança, no próximo dia 18, em Aracoiaba, o Cartão Mais Infância Ceará. O evento será às 9h, no auditório da Secretaria de Educação. O perfil do público atendido parte de estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Além da renda, a situação dos domicílios foi estabelecida como critério. Famílias que residem na zona rural, em propriedades sem banheiro ou sanitário; domicílios inapropriados (taipa, palha, madeira aproveitada); residências urbanas sem água canalizada em pelo menos um cômodo.

Mau

Atraso

Servidores de Itapajé protestaram, na terça-feira, contra o atraso nos salários de novembro. A manifestação foi aprovada em assembleia realizada na mesma data, que deliberou por um calendário de mobilização. O movimento ocupou as principais ruas da cidade e chegou a contar com mobilização em frente à casa do prefeito, Dimas Cruz (PP). Os funcionários públicos prosseguiram com as atividades na noite da quarta-feira, na Câmara Municipal, para pedir a mediação dos vereadores junto ao Executivo.

Rodilson Ribeiro, prefeito de Salitre em seu segundo mandato, comemora grandes avanços em obras da Saúde e Educação; e Agenor Ribeiro, ex-prefeito de Salitre por duas vezes e hoje deputado estadual, desempenha a função não só por Salitre, mas por toda região.

Em confraternização de fim de ano, na Aprece, estiveram presentes o ex-prefeito de Santana do Acaraú, ex-secretário da Saúde do Ceará e ex-deputado Estadual e Federal, João Ananias; e o prefeito reeleito de São Benedito e presidente da Aprece, Gadyel Gonçalves.

Descontraídos, na última quarta-feira na Aprece, em Fortaleza, Ivanildo Nunes (Edinho), prefeito de Palhano; José Erenarco, prefeito de Itaiçaba; e Pedro Neudo Brito, ex-prefeito de Graça e atual assessor da Aprece.

Médico Nilson Diniz, prefeito de Cedro, e sua esposa e primeira-dama do Município, Ana Clécia Albuquerque, na noite da última quarta-feira, na confraternização da Aprece com prefeitos cearenses, em Fortaleza.