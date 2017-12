00:00 · 10.06.2017

O Governo do Ceará, por meio do Programa Mais Infância Ceará, realizou, na última quinta-feira (8), a entrega da 9ª brinquedopraça, espaço voltado para crianças de dois a 12 anos, na cidade de Redenção, no Maciço de Baturité. A idealizadora do programa e primeira-dama do Estado, Onélia Leite de Santana, participou da solenidade de entrega.

Saúde do idoso

A Semana de Promoção da Saúde da Pessoa Idosa acontece entre 12 e 14/6, no Crato, com atividades abertas ao público. A ação é do Sesc e acontece na Unidade Crato do Sesc promovendo atividades como palestras, oficinas e serviços de saúde. As inscrições são gratuitas, com a doação facultativa de 1Kg de alimento.

Arraiá

O Seminário Propedêutico São José, da Diocese de Sobral, realiza no dia 17 de junho, a partir das 20h, o tradicional Arraiá do Seminário. A 8ª edição da festa acontece na Avenida da Universidade, em frente ao Colégio Coração de Jesus. O Arraiá do Seminário contará com a apresentação da banda Apimentados do Forró, de Mucambo.

Bom

Quixadá

Nessa sexta-feira (9), e sábado (10), das 8 às 13 horas, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realizará mais uma mobilização "Fique Sabendo" para testes rápidos de HIV e sífilis. A ação ocorrerá na Praça José de Barros, Centro, Quixadá, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde. Além do teste rápido, a população receberá preservativos, orientações sobre prevenção, aconselhamento pós-teste e encaminhamento para o serviço de referência HIV/Aids. O vírus HIV, causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo.

Mau

Sonegação

A sonegação é tão grande que o governador Camilo Santana assinou, na quarta-feira (7), no Palácio da Abolição, decreto que institui a Ação Integrada para Recuperação de Ativos (Aira). Em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará, Tribunal de Justiça, secretarias da Fazenda, Segurança Pública e Procuradoria Geral de Justiça, a ação pretende combater a sonegação e recuperar ativos para os cofres do Estado. Segundo o procurador-geral do Estado, Juvêncio Viana, a ação integrada focará nos grandes devedores.

Sônia de Oliveira, prefeita do município de Madalena, reuniu-se, na última quarta-feira (7), com representantes do Banco do Brasil, visando à reabertura da agência que foi atacada, pela quarta vez, no início deste ano.

Prefeito de Pacajus, Flanky Chaves, assinou ordem de serviço para uma auditoria sobre os últimos quatro anos da administração do Município. O motivo são restos a pagar, obras inacabadas e salários atrasados, entre outros.

Marcondes Jucá, prefeito de Choró, disse que vai implantar mais cidadania, a começar pela saúde, que já dá nítidos sinais de melhora, no atendimento a pequenas cirurgias, ultrassom, Raios X, que antes estavam esquecidos.

O empresário Dário Coelho, prefeito de Itapiúna, e a primeira-dama, Ginna Coelho, preparam a cidade para receber a população e visitantes na festa de aniversário de 60 anos, associada aos festejos juninos.