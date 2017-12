00:00 · 21.12.2017 / atualizado às 07:13

Por meio de parceria fomentada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Ipu com a Empresa Arte de Criar, o artesanato ipuense está exposto à comercialização na tradicional Feira do Rio Antigo, no Centro do Rio de Janeiro. Os artesãos do Município também foram agraciados com um local cedido pela Prefeitura de Ipu onde funcionará loja conceito em artesanato para comercialização na cidade.

Aniversaria, hoje (21), Soraia Guedes, esposa de Luciano Guedes, diretor da Aspec Informática. O casal, de Jaguaribe, comemora com familiares e amigos a data festiva.

O Padre José Mota Mendes, vigário da Paróquia de São Raimundo Nonato, em Várzea Alegre, no Centro-Sul do Estado, completa, amanhã (22), 49 anos de ordenação sacerdotal.

O Município de Tarrafas, localizado na Região Centro-Sul do Ceará, já foi distrito de Assaré e é administrado atualmente por Tertuliano Candido, filho do ex-prefeito Tertuliano (Terto).