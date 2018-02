00:00 · 24.02.2018

Após um curso sobre gestão administrativa, 83 associações cearenses que trabalham com agricultura familiar estão recebendo, desde janeiro, o curso sobre gestão financeira, dentro do projeto "Trilhas para a Transformação". Os cursos são executados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (Idesq), em parceria com o Instituto Agropolos, com a SDA e o Projeto São José III.

Biometria

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) alerta para o fim do cadastro da biometria no dia 28/2, nos municípios de Caucaia, Cedro, Aracoiaba, Mauriti, Lavras da Mangabeira, Paracuru, Pedra Branca, Madalena e Boa Viagem. O TRE solicita aos eleitores para comparecerem aos respectivos cartórios eleitorais e, assim, evitar o cancelamento do título. Mais informações ligue para o telefone 148.

Aeroporto

O Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, passará por obras. Com o objetivo de garantir o nível de segurança das operações, os trabalhos envolverão a reconstrução dos pavimentos rígido e flexível do pátio de estacionamento de aeronaves. A ordem de serviço foi assinada em cerimônia que contou com a presença do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella Lessa.

Bom

Jericoacoara

A campanha "Abraço Jeri e Cuido do Meio Ambiente" segue até o próximo dia 2 de março. Com material educativo em mãos, agentes percorrem a Vila de Jericoacoara, porta a porta, para levar informação e orientar a população sobre a correta utilização da rede de esgoto na Vila, bem como o uso responsável da água. A intenção é dar oportunidade para que os proprietários de imóveis possam buscar regularização, voluntariamente, caso estejam em situação inadequada. A meta é visitar cerca de dois mil imóveis comerciais e residenciais em toda a Vila de Jeri.

Mau

Jericoacoara II

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 2014, a Vila possuía cerca de 1.131 domicílios; destes, apenas 632 estavam adequadamente ligados à rede de esgoto, ou seja, 52%. Ainda segundo o PMSB, naquele ano, a cobertura da rede era de 88%. Mas com o acentuado crescimento populacional, que hoje identifica cerca de 3 mil moradores, o atendimento passou para aproximados 99% de cobertura. Mesmo assim ainda apresenta problemas com a baixa adesão dos próprios moradores ao serviço.

David Barreira, empresário do ramo de contabilidade pública, ao lado de sua esposa Cleyre, seus filhos Cauã e Carolina, durante um evento bastante festivo realizado pela família recentemente para comemorar os 16 anos de sua filha Carolina.

O médico Quilon Peixoto Farias, que já foi prefeito da cidade de Icó e atualmente é o vice-prefeito do Município, ao lado da esposa, Ciana, do filho Charles e da nora Dannuzia Oliveira, ao chegar em Fortaleza para um breve descanso.

Secretário de Planejamento de Carnaubal, Darlan Chaves Martins, e sua esposa Crisleiany Fonteles Martins, diretora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Os dois se dedicam à cidade, com apoio do prefeito Ademir Martins.

Centenas de alunos matriculados na rede municipal de ensino voltaram às aulas nesta semana, em Aracoiaba. O prefeito Antônio Cláudio e o secretário de Educação, Emílio Freitas, participaram da acolhida aos alunos.