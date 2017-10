00:00 · 14.10.2017

A escolha da miss plus size Ceará será realizada a partir das 18 horas do dia 10 de novembro, no Theatro José de Alencar. A entrada será um quilo de alimento a ser doado ao Projeto Restaurar. Na foto, as representantes dos municípios de Fortim, Kelly Cristina, Limoeiro, Cristiane Bittencourt e de Russas, Amanda Letícia.

Bienal de dança

Seis cidades do Interior cearense receberão a programação da 11ª edição da Bienal Internacional de Dança do Ceará, que neste ano celebra 20 anos de existência. São elas, Sobral, Paracuru, Trairi, Aquiraz, Juazeiro do Norte e Itapipoca. A Bienal acontece de 19 a 29 de outubro e a abertura será em Sobral, com o espetáculo "Religare", da Edisca, e show da rainha do forró Eliane. A programação é toda gratuita e pode ser conferida no www.Bienaldedanca.Com.

Ceará Música

A Secretaria da Cultura do Estado, o Instituto Dragão do Mar e o Fórum de Música do Ceará realizam, nesta segunda-feira (16), das 9h às 16h, o Encontro Ceará Música - Região do Cariri, na Vila da Música, no Crato. O Programa Ceará Música busca fomentar o desenvolvimento da produção musical cearense constituindo um programa estratégico de política pública de cultura para fortalecer os arranjos criativos e produtivos do setor da música no Estado. O objetivo é abrir grupos de discussões regionais.

Bom

Astronomia

O IFCE Tianguá promoverá minicurso sobre astronomia para divulgar entre os estudantes os conceitos básicos dessa área de estudos, como as leis da física que regem os movimentos astronômicos e seus fenômenos, e a evolução estelar. Dentre os conteúdos, serão abordadas questões como Leis de Kepler e a Lei da Gravitação de Newton. No decorrer do curso, os estudantes também terão momentos práticos, fazendo observações do céu noturno. O minicurso é gratuito e possui carga-horária de 24h, com duração estimada de 8 semanas, de 23 de outubro a 13 de dezembro.

Mau

Reservatórios

Dos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 113 estão abaixo de 90%, 44 estão no volume morto e 18 estão secos. Mas o mais preocupante são as reservas estratégicas do Estado. Os três maiores açudes do Estado estão com volumes muito baixos: Castanhão (3,88%), Orós (7,94%) e Arrojado Lisboa (Banabuiú), com (0,62%). Em termos de bacias hidrográficas, a que está em situação mais crítica é a do Sertão de Crateús, que está com apenas 0,51% da sua capacidade de armazenamento.

Prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, esteve, terça-feira (10), em Brasília, com o ministro do Turismo Max Beltrão e o governador Camilo Santana para tratar da obra do teleférico, orçada em cerca de R$ 45 milhões.

Um trecho de 20 km da BR-116 entre Jaguaribe e Icó, na altura da localidade de Três Bodegas está muito danificado, provocando acidentes quase que diários e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

717 títulos de terra a produtores rurais de Crato serão entregues no próximo sábado (21). A cerimônia será realizada na quadra do Ceja e os documentos tornarão legal situação dos agricultores que tiveram sua medição pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará.

Moradores do distrito de Taperuaba, a cerca de 70 quilômetros de Sobral, se mobilizam para nova manifestação que reivindica a instalação de um destacamento militar para o distrito. Na última quarta-feira, a população bloqueou um trecho da CE-362.