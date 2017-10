00:00 · 12.10.2017

Encontro de trabalho

Num encontro de trabalho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, estiveram presentes João Paulo Leite, secretário de Educação de Jaguaribara; a secretária de Assistência Social, Milhinha; o prefeito, Joacy Alves Júnior; e Iane Dantas, secretária da Saúde.

90 anos

Natural de Acopiara, Josefa Alves Evangelista (dona Zefa), viúva de Antonio Teixeira de Amorim, nascido no mesmo Município, comemorou, no dia 9 passado, 90 anos, com a presença dos 12 filhos, que mesmo residindo em outros Estados, se fizeram presentes com quase todos os netos e bisnetos.

Adutora

O prefeito de Palhano, Ivanildo Nunes (Dinho), disse estar feliz com a garantia da adutora que vai abastecer 11 comunidades do Município pela comunidade Jurema.

Capacitação

A União dos Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC) está realizando seminários de formação legislativa em todas as regiões do Estado. Na foto, o diretor executivo da Aspec Informática, uma das apoiadoras do evento, Luciano Peixoto Guedes; e o diretor financeiro da UVC, Guto Mota. Os próximos encontros serão em Crateús, Tianguá, Limoeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante, Aracati, Itapipoca, Sobral e Quixeramobim.