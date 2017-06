00:00 · 08.06.2017

Os irmãos Cláudia e Cléber Timbó, do município de Santa Quitéria recepcionaram com um jantar em seu restaurante o modelo, Dj e BBB Elieser Ambrósio, que veio participar de um desfile de moda de noivos, sessão de fotos para a grife Balreis , presença Vip e cumprir agenda com a imprensa. Na sequência, Wedson Gonçalves, Elieser Ambrósio, Lincoln Nogueira e Cléber Timbó brindam o sucesso da noite!

O engenheiro Antônio Almeida Neto, prefeito do Município de Acopiara, que aniversariou na última segunda-feira (5), ao lado de sua esposa, Rosa Almeida, que preside a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Ceará (APDM-CE).

A presidente da Câmara Municipal de Pindoretama, Sabrina Rocha, disse que o Seminário Prefeitos Ceará 2017, promovido pelo Diário do Nordeste e pela Prática Eventos, deixa uma agenda de conhecimentos e experiência para gestores e assessores em todas as áreas.

Acontecerá, em grande estilo, neste sábado (10) o enlace matrimonial de Olivar Filho e Luzia Magda. O noivo é natural de Guaraciaba e a noiva de Reriutaba. A cerimônia será celebrada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Reriutaba e, logo após, os noivos recepcionarão os convidados no Mag's Bufet.

Parambu vive um surto de Meningite com cinco casos registrados e dois óbitos confirmados. A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) disponibilizou inicialmente quatro mil doses para vacinação da população masculina de 20 a 49 anos, perfil de adoecimento no município. Nessa terça-feira, a Sesa conseguiu mais de 23 mil doses de vacina para o restante da população.

A Prefeitura de Sobral abriu, no último sábado (3), as atividades da VII Semana do Bebê, com o tema "Vem Família! Cuidar e educar a criança na era da tecnologia". Mais de 3 mil pessoas participaram da "Passeata dos Bebês", que saiu da Coluna da Hora e seguiu até a Praça do Bosque, onde foi realizada a Estação do Brincar, com brincadeiras, contação de história, circuitos.

O empresário Luciano Peixoto Guedes, natural de Jaguaribe e presidente da Aspec, e o prefeito de Chorozinho, Dr. Júnior, durante o Seminário Prefeitos Ceará 2017, evento que foi aberto pelo governador Camilo Santana, na última terça-feira (5), e contou com a presença de centenas de gestores municipais.