Chuvas se concentram na Zona Norte do Estado do CE

00:00 · 03.02.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Iguatu. As chuvas verificadas entre as 7h de quarta-feira e 7h de ontem, no Ceará, pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), concentraram-se na Zona Norte (Serra da Ibiapaba e Litoral). Foi observada chuva em 52 municípios. A maior precipitação ocorreu em Pentecoste (36mm), seguida de Granja (33mm), Graça (32mm), Barroquinha (26,2mm) e Reriutaba (25mm).

Para hoje, a Funceme prevê possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea, entre a madrugada e a manhã. Ao longo do dia, céu com poucas nuvens em todas as regiões cearenses. No sábado, o tempo no Ceará deve ficar parcialmente nublado a claro. De acordo com o meteorologista da Funceme, Raul Fritz, há poucas nuvens sobre o Ceará por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre a região Nordeste do Brasil, além do afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema causador de chuvas na região.

Nos últimos dias, as chuvas têm sido isoladas e com pluviometria muito variada entre áreas próximas, sem representar recarga significativa nos principais reservatórios do Estado. Este é o primeiro mês da quadra chuvosa no Ceará e há forte necessidade de ocorrência de intensas chuvas depois de cinco anos seguidos de redução e crise hídrica nos reservatórios.

A chuva acumulada nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, no Ceará, que formam a chamada pré-estação, foi de 102,1mm, enquanto a média histórica do período é de 130,3mm. Houve, portanto, uma déficit de 21,6%, aumentando a preocupação entre os moradores e produtores rurais, além de não contribuir para amenizar a seca que castiga o sertanejo desde 2012.

A principal preocupação dos produtores rurais e da Funceme é com a necessidade de chuvas intensas para recarga dos açudes que estão secos no sertão cearense. "Neste ano, como nunca estamos precisando de intensas chuvas para encher os rios e chegar aos grandes açudes", disse Fritz. No início da segunda quinzena deste mês, a Funceme vai divulgar o segundo prognóstico de chuvas para o trimestre - março, abril e maio. Até o momento, as condições de temperatura dos oceanos Pacífico e Atlântico permanecem semelhantes ao observado há 30 dias, com tendência de declínio do fenômeno La Niña, que poderia favorecer chuvas no sertão cearense. O quadro atual permanece de neutralidade.