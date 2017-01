Chuvas podem continuar no litoral e atingir Centro-Sul

00:00 · 10.01.2017 por José Avelino Neto - Colaborador

Clique para ampliar

Banabuiú. Pelo nono dia consecutivo voltou a chover no Ceará. Segundo os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), no período o entre as 7h de anteontem às 7h de ontem, foram registradas chuvas em 18 municípios. O maior registro foi em Paraipaba com 56 mm. Segundo a Funceme, as outras maiores chuvas foram em Maranguape (25 mm) e São Gonçalo do Amarante (24,2 mm), ambos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A tendência tem se confirmado como um fenômeno da pré-estação chuvosa. Conforme os meteorologistas da Instituição, elas são provocadas por fenômenos meteorológicos típicos do período e que causam as precipitações em frequência irregular. O balanço da pluviometria mostra que último dia 6 de janeiro foi o que teve o maior número de municípios com chuva, 27 no total.

A previsão do tempo para hoje é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e Centro-Sul do Estado pela manhã.

Nas demais regiões, o céu deve permanecer parcialmente nublado. Para amanhã, a Funceme prevê chuvas isoladas também na faixa litorânea e Centro-Sul do Estado.

A expectativa diante das chuvas da pré-estação é grande porque o Estado vem de cinco anos consecutivas de precipitações abaixo da média durante a quadra chuvosa, que vai de fevereiro a maio. Este quadro faz com que, atualmente, os 153 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) acumulem apenas 6,5% da capacidade. Do total, 136 estão abaixo de 30% do volume total, sendo 48 no volume morto e 36 completamente secos.