Chuvas perdem a intensidade no Estado

00:00 · 21.12.2016 por André Costa - Colaborador

Juazeiro do Norte. O Cavado de Altos Níveis (CAN), fenômeno responsável pelas primeiras chuvas desta pré-estação, período compreendido entre dezembro e janeiro, atuou de forma mais amena nas últimas 24h no Estado. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), entre as 7h de segunda-feira (19) e 7h de ontem, choveu em 23 municípios. O número é bem inferior ao registrado entre domingo e a segunda-feira, quando o órgão apontou pluviosidade em 102 municípios, com volume de até 80mm, em Milhã.

A intensidade das chuvas também foi menor. Milagres, no Cariri, região com maior número de municípios banhados pela chuva, sete, obteve o volume mais significativo, com 12.9mm, seguido por Maracanaú e Mulungu, com 12.6mm e 9mm, respectivamente. Essa variação de intensidade se justifica, segundo os meteorologistas, devido a esse sistema de baixa pressão atmosférica ser muito instável, podendo se modificar ou alterar sua posição com facilidade. Por sua característica volátil, torna-se difícil realizar previsões a longo prazo. Para hoje, a Funceme prevê chuva na faixa litorânea e regiões Centro-Sul e Cariri.