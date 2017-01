Chuvas diminuem a intensidade

00:00 · 23.01.2017 por José Avelino Neto - Colaborador

Banabuiú. De sábado para domingo foi registrado aporte em 23 açudes, que totalizaram uma variação de 782.699 m³. Considerando a estimativa do volume evaporado e o volume liberado neste período, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) calcula que o aporte foi de 1.038.423 m³. Essas recargas, segundo a Cogerh pouco ou quase nada representam para a situação hídrica do Estado, já que os volumes ganhos se perdem rapidamente com a evaporação. Conforme a Cogerh, 47 estão em volume morto e outros 38 ainda permanecem secos.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), continuou a chover no Ceará durante o fim de semana, mas com redução no número de municípios e nos volumes registrados. Entre as 7h de sábado até as 7h de ontem, foram registradas chuvas em 16 municípios. A maior em Acaraú, no Litoral Oeste (22.1mm). Os outros maiores volumes foram em Fortaleza (16.1mm); Caucaia (14mm) e São Gonçalo do Amarante (13mm).

A Funceme prevê chuvas nas próximas 72h. Elas tendem a se concentrar no litoral, na madrugada e no início do dia, e ao oeste no fim da tarde e início da noite, podendo banhar cidades da Serra da Ibiapaba e Sertão Central.