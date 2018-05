Chuvas continuam no Centro-Norte do Estado

00:00 · 08.05.2018 por Maristela Crispim - Editora

Fortaleza. Choveu em 41 dos 184 municípios do Estado do Ceará entre as 7h de domingo e 7h de segunda-feira, segundo os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As três maiores precipitações foram em Cascavel (66mm), Maracanaú (54mm) e Marco (50.2mm).

Ainda segundo as informações da Funceme, às 8h30 de ontem havia nebulosidade sobre o Ceará, principalmente no Litoral, conforme a imagem do satélite GOES-16. Isso devido a áreas de instabilidade formadas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está próxima do setor norte do Nordeste.

A previsão para hoje é de nebulosidade variável no decorrer do dia com eventos de chuva no Centro-Norte do Estado. No Sul, há possibilidade de chuva.

Os 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) acumulavam ontem 16,9% das suas reservas. Deles, 18 estavam sangrando, 10 acima de 90%. No entanto, 83 ainda estavam abaixo de 30%, sendo seis com menos de 1% e cinco completamente secos.

Entre os três maiores reservatórios, o Castanhão acumula 8,69%; o Orós, 9,74%; e o Banabuiú, 6,60%.