Chuvas continuam fracas e isoladas

00:00 · 17.01.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Iguatu. Foi relatada chuva em 18 municípios do Ceará entre as 7h de domingo e as 7h de ontem, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação foi em São Benedito, na Serra da Ibiapaba (23.8mm), seguida de Jati, no Sul do Ceará (17.4mm) e Mucambo (15mm).

As chuvas neste mês de janeiro permanecem abaixo da média para o período. "São chuvas isoladas e de pluviometria muito variada em um mesmo município, características de precipitações de pré-estação chuvosa", observa o meteorologista da Funceme, Raul Fritz.

Até amanhã (18), a Funceme prevê tempo nublado com possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado. Essas precipitações decorrem da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema causador de chuva no Estado, aliado à formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

A Funceme vai divulgar amanhã o primeiro prognóstico para a quadra chuvosa (fevereiro a maio) de 2017. No próximo mês sairá uma segunda previsão. As condições (temperaturas das águas superficiais do Oceano Atlântico Equatorial e do Oceano Pacífico Equatorial) permanecem indefinidas, tendendo à neutralidade, com possibilidades iguais para ocorrência de chuvas dentro ou abaixo da média.

O fenômeno La Niña (esfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial) que poderia favorecer a ocorrência de chuvas no Ceará vem perdendo força, mas o fato de não existir o sistema inverso, El Niño, já é um indicador positivo.

O sertão nordestino enfrenta o quinto ano seguido de chuvas abaixo da média e perda de reservas hídricas nos principais açudes. Se as chuvas deste ano forem insuficientes para recarga dos reservatórios, o Estado vai enfrentar uma das piores crises hídricas com desabastecimento dos principais centros urbanos.