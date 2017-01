Chuvas banham região do Cariri

00:00 · 27.01.2017

Juazeiro do Norte. Nas últimas 24 horas, choveu em 36 municípios do Estado de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior parte das cidades banhadas pela chuva está localizada no Cariri, região que também apresentou os maiores volumes pelo terceiro dia consecutivo.

No entanto, apesar dos bons índices anteriormente registrados pelo órgão, esta é a primeira vez em 2017 que uma cidade da região ultrapassa a casa dos 100 milímetros. Em Ipaumirim, choveu 125.4 milímetros entre as 7 horas de quarta-feira e 7 horas dessa quinta-feira. Em seguida, aparece no ranking das maiores chuvas a cidade de Baixio, com 97 mm; Cedro, com 95 mm no posto Várzea da Conceição; Lavras da Mangabeira, com 79.9 mm, e Aurora, com 76.2 mm no sítio Tipi.

Baixa pressão

Conforme explica o meteorologista da Funceme, Raul Fritz, as chuvas continuam a serem ocasionadas pela presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN ), um sistema de baixa pressão atmosférica que favorece a incidência de pluviosidade. Apesar de se tratar de um fenômeno bastante instável, Fritz ressalta que o Vórtice deve seguir sob o Estado nos próximos dias.

A previsão para hoje e amanhã é de céu nublado com chuva em todo o Ceará. Em algumas localidades, a chuva causou transtornos. Em Iguatu, maior cidade da região Centro-Sul, parte do bairro Flores, próximo ao aeroporto, amanheceu com as ruas completamente alagadas.

Em Juazeiro do Norte, a chuva de 15 milímetros veio acompanhada de fortes ventos. Uma árvore caiu na praça Cônico Climério, no bairro Socorro, e outra tombou, ficando segura apenas pela fiação dos postes, na rua Dr Floro Bartolomeu, no centro. Em alguns cruzamentos da cidade, os semáforos ficaram inoperantes, o que ocasionou lentidão no trânsito.