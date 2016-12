Chuva volta aos municípios do CE

00:00 · 30.12.2016 por André Costa - Colaborador

Juazeiro do Norte. A chuva, que tinha dado uma trégua em praticamente todo o Estado nos últimos dois dias, voltou a aparecer entre a quarta e quinta-feira em 42 municípios cearenses. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o maior volume foi registrado em Fortaleza, com 18.2 mm, seguido por três cidades do Cariri: Juazeiro do Norte (16.5 mm), Crato (16 mm) e Santana do Cariri (15.1 mm).

Em Juazeiro do Norte, a chuva chegou de surpresa no fim da tarde de quarta-feira. O céu, que estava sem muitas nuvens, rapidamente se transformou e, durante 1h15, a chuva caiu acompanhada de trovões e ventania. Alguns semáforos da cidade ficaram inoperantes por cerca de 5 minutos, causando lentidão no trânsito e uma árvore caiu por sobre um carro que estava estacionado na Avenida Castelo Branco. Alguns bairros tiveram pontos de alagamento. Na madrugada da quinta-feira, a chuva foi menos intensa e durou apenas alguns minutos.

Segundo os meteorologistas da Funceme, as pancadas de chuvas das últimas 24h foram ocasionadas por áreas de instabilidade que se formaram sobre o oceano e avançaram para o continente. No sul da região Nordeste do Brasil há a presença de um Vórtice de Altos Níveis (VCAN), sistema de baixa pressão atmosférica. Este fenômeno é responsável pelas chuvas da pré-estação, que se estende até o início de janeiro.

Ainda conforme o órgão, a previsão para esta manhã é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Para o último dia do ano, a previsão também é de chuva isolada na faixa litorânea entre a madrugada e manhã. No decorrer do dia, céu parcialmente nublado.