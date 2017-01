Choveu em 76 municípios de domingo para segunda

00:00 · 24.01.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Iguatu. Nesse período de pré-estação voltou a chover em várias regiões do Estado, com maior intensidade no Norte e Centro-Sul do Ceará. Entre as 7h de domingo e 7h de ontem, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em 76 municípios. A maior em Acopiara (74mm), seguida de Senador Sá (57.6mm) e Morada Nova (42.6mm).

A Funceme prevê para hoje e amanhã possibilidade de chuvas isoladas em todas as regiões do Estado. As últimas precipitações decorrem da formação e presença de um sistema denominado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que está sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa leste do Nordeste e provoca formação de nuvens e de chuvas localizadas. "O vórtice está um pouco afastado e se deslocar para Oeste traz mais chuvas para o Ceará", explicou o meteorologista Raul Fritz. "Influencia as precipitações por causa de convergência dos ventos".

Nos últimos três dias, houve um afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) - uma imensa formação de nuvens que geralmente se posiciona no Oceano Atlântico próximo à Linha do Equador e é o principal sistema causador de chuvas no Estado durante o período de fevereiro a maio. "Embora esteja um pouco afastada, nesse período de pré-estação temos observados que a Zona de Convergência tem sido mais presente e isso é um acontecimento favorável", observou Fritz.

A principal preocupação dos produtores rurais e da Funceme é com a necessidade de chuvas intensas para recarga dos açudes que estão secos no sertão cearense. "Sempre há episódios de chuvas de maior pluviometria que favorecem a recarga de pequenos e médios reservatórios", disse Fritz. "Mas precisamos de que os rios tenham cheia para a água chegar aos grandes açudes do Estado".

Em meados de fevereiro, a Funceme vai divulgar o segundo prognóstico de chuvas para o trimestre - março, abril e maio. "Poderá haver mudanças decorrentes da temperatura das águas superficiais do Oceano Atlântico Equatorial", explica Fritz. "Essas mudanças podem ser favoráveis ou não à ocorrência de chuvas".

No último dia 18, a Funceme divulgou o primeiro prognóstico para o período de fevereiro a abril no Ceará. Depois de cinco anos seguidos de seca, o órgão prevê maior probabilidade (40%) de chuvas dentro da média. Há 30% de precipitações abaixo e igual percentual para ocorrência acima da média histórica, que é em torno de 600mm. O temor, entretanto, é que as chuvas não sejam intensas o suficiente para recarga dos médios e grandes reservatórios do Interior, que estão secos ou secando.

No campo, a maioria dos agricultores está confiante na ocorrência de um bom inverno, depois de cinco anos seguidos de chuvas abaixo da média. Mas há aqueles que mostram temor. "O tempo está mudado, virado, e acho que teremos chuvas só em abril e um pouco em maio", afirmou o produtor rural Expedito Chaves, 69.