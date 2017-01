Chove em 63 cidades do Ceará

00:00 · 20.01.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Iguatu. As chuvas isoladas de pré-estação continuam banhando municípios cearenses em várias regiões. Entre as 7h de quarta-feira e 7h de ontem, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou pluviometria em 63 municípios. A maior precipitação ocorreu em Crateús (75mm), seguida de Amontada (46mm) e Viçosa do Ceará (45mm).

As chuvas concentraram-se no Norte, Litoral, Ibiapaba, Inhamuns e Cariri. A Funceme prevê para hoje tempo com nebulosidade variável e chuvas no Noroeste e Centro-Sul do Estado. Para amanhã, possibilidade de chuva na faixa litorânea e Sul do Estado. Segundo o meteorologista da Funceme, Raul Fritz, essas precipitações decorrem da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) aliada a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

A ZCIT é uma imensa formação de nuvens que geralmente se posiciona no Oceano Atlântico próximo à Linha do Equador e é o principal sistema causador de chuvas no Estado de fevereiro a maio. Daí a importância da temperatura das águas superficiais do Oceano Atlântico Sul estarem mais aquecidas do que a área Norte, uma vez que a ZCIT posiciona-se onde há temperatura mais elevada.

A chuva em Crateús deixou os agricultores esperançosos e animados. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ontem, o clima era de alegria. "A gente está confiante de que neste ano teremos um bom inverno para acabar com essa seca que nos maltrata há bastante tempo", disse a diretora da entidade, Maria de Fátima Gomes.

Na zona rural de Cariús, na região Centro-Sul, pequenos açudes encheram com as últimas chuvas caídas no Município. São pequenos reservatórios que asseguram o abastecimento humano, dos animais e a produção da agricultura familiar ao longo do ano.