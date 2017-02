CGU trata de transparência em reunião com prefeitos

00:00 · 07.02.2017

No Ceará, aconteceu, ainda, a entrega dos prêmios do 8º Concurso de Desenho e Redação, com alunos premiados de Brejo Santo e Cascavel ( Fotos: Reinaldo Jorge )

Fortaleza. Manter uma ação ostensiva contra a má aplicação de recursos públicos federais, principalmente nos setores da Saúde e Educação. Esse foi o principal objetivo do Encontro Município Transparente, realizado ontem, em Fortaleza e em outras capitais do País, no sentido de prestar capacitação aos novos gestores municipais.

O evento, que aconteceu no auditório da Receita Federal na Capital, reuniu 14 prefeitos, dois vice-prefeitos, além de secretários e servidores municipais que representaram menos de 50% dos municípios cearenses.

O superintendente da Controladoria Geral da União (CGU), no Ceará, Roberto Vieira Medeiros, disse que a iniciativa tem como meta conter o mau uso dos recursos públicos, quer por problemas de gestão, o que requer correção de rumos e capacitação, quer por dolo, o que passa a se reportar à Polícia Federal.

No ano passado, conforme lembrou Medeiros, houve uma fiscalização aleatória em seis municípios (Chorozinho, Ibaretama, Canindé, Capistrano, Barreira e Paramoti), no sentido de apurar sobre a correta aplicação de recursos destinados à merenda e transporte escolares e mais a vigilância sanitária, em função da epidemia da dengue.

Desvio

Em diversas regiões do Estado, houve a identificação, com o apoio da Polícia Federal, de agentes em desvio de recursos de programas essenciais. No caso da merenda escolar, as irregularidades mais frequentes foram com relação à falta de alimentos e consumo de itens vencidos. Já no transporte escolar, verificou-se o uso indevido de carros paus-de-arara e adulteração de rotas.

O evento, em todo o País, foi realizado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU). Os participantes foram capacitados sobre medidas de aperfeiçoamento da gestão; de prevenção e combate à corrupção; e de incentivo à transparência. O conteúdo programático incluiu palestras sobre orçamento; responsabilização de servidores e entes privados; prestação de contas; Portal da Transparência; e Anticorrupção, dentre outros.

A prefeita de Brejo Santo, Teresa Landim, afirmou que a iniciativa é uma ferramenta importante diante das novas exigências de transparência e de reciclagem dos gestores.

Comprometimento

"O encontro é importante para todos os municípios, diante das atuais exigências de lisura e impessoalidade do gestor"

Dimas Cruz - Prefeito de Itapajé