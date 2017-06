Centro da cidade de Iguatu recebe obras de requalificação

00:00 · 10.06.2017 por Honório Barbosa - Colaborador

Iguatu. O Largo da Telha, origem desta cidade, que é polo comercial e de prestação de serviços da região Centro-Sul cearense, e um dos principais corredores comerciais, a Avenida Agenor Araújo, passa por obras de requalificação urbana. No entorno, está em construção o Centro de Feirantes que abrigará antigos barraqueiros. O conjunto de obras deve ser concluído em até 120 dias.

Operários e máquinas trabalham no serviço de conclusão do Centro de Feirantes e na nova pavimentação da Avenida Agenor Araújo, que substitui asfalto sobre paralelepípedo por pedra intertravada. Os dois projetos foram iniciados em 2016, na gestão anterior. A falta de saneamento básico atrasa a obra, segundo o engenheiro responsável, Coelho Neto. "Quando a gente retira a antiga pavimentação, encontra obstáculos não previstos, ligações clandestinas de esgoto em rede coletora de água da chuva", pontuou.

Coelho Neto reafirma que o projeto de requalificação urbana dará uma nova vida ao centro da cidade. "É um projeto muito bonito", frisou. "A Prefeitura decidiu ampliar a obra, transformando a Avenida Agenor Araújo em via única, no sentido norte-sul, retirada de canteiro central e instalação de novo sistema de iluminação com postes de 12 metros de altura em um dos lados e colocação de luminárias de LED até a Praça Prefeito Roberto Costa (Balão do INSS)".

Conclusão

O Largo da Telha recebeu nova pavimentação em pedra intertravada, mas a obra ainda inclui novo gradil e piso no entorno do lago, antiga Lagoa da Telha que foi urbanizada pela primeira vez no início da década de 1980. O projeto original previa a instalação de 40 pilares e passarela com monumento em referência à origem da cidade, mas o orçamento inicial não contemplou o serviço em terreno alagado.

Mediante o impasse, optou-se por ampliar a pavimentação por toda a extensão da Avenida Agenor Araújo, em conformidade com a Caixa Econômica Federal, órgão executor dos recursos liberados pelo Ministério do Turismo segundo o projeto de urbanização da Lagoa da Telha e das vias de acesso. Trecho da Rua José de Alencar também já foi contemplado.

A obra sofreu paralisação no início deste ano, mas foi retomada e segue a todo vapor. O trecho de pavimentação entre o Largo da Telha, o Centro de Feirantes e o Mercado Velho deve ser concluído em 30 dias. "Em seguida, vamos avançar, mas não no ritmo que pretendíamos por causa de intercorrências", observou Coelho Neto. Em outubro próximo, o projeto deve ser concluído. As calçadas, ao longo da avenida, vão ganhar piso padronizado em pedra intertravada.

A gestão municipal tentou incluir melhoria no calçadão e cobertura da Galeria Gustavo Correia no mesmo projeto, mas a Caixa Econômica não concordou. No futuro, a obra deverá ser realizada. "Vamos dar uma nova vida a um dos principais corredores do centro comercial da cidade", observou o prefeito, Ednaldo Lavor. "Decidimos ampliar o projeto, transformando a avenida Agenor Araújo em via única, com moderna iluminação e piso em pedra intertravada".

Após a conclusão do projeto, o gestor disse que haverá benefício para o varejo. "Durante a obra há transtorno, mas depois todos vão sair ganhando, moradores e empresários. A cidade terá uma moderna urbanização", frisou Ednaldo Lavor. "O nosso esforço é concluir o projeto o mais rápido possível".

Centro de Feirantes

Iniciada no ano passado, a construção do Centro de Feirantes deve ser concluída em 60 dias. A unidade vai dispor inicialmente de 61 boxes para a venda de cereais, grãos, frutas, ervas e temperos, confecções, calçados e artigos de couro, além de quatro lanchonetes e banheiros.

O projeto do Centro de Feirantes é financiado pelo Ministério das Cidades e a obra está orçada em R$. Entre os boxes, haverá uma pracinha. O engenheiro Coelho Neto explicou que cada box é forrado em laje e terá uma cobertura em madeira e telha cerâmica. A cobertura espacial somente será instalada no futuro, uma vez que não há previsão orçamentária, mas a estrutura de pilares e vigas de suporte já foi concluída.

Segundo levantamento da Prefeitura, para atender a demanda dos feirantes das barracas há necessidade de construção de mais 25 boxes. O gestor quer ampliar o projeto em área contígua. Localizado no Largo da Telha, o espaço vai dispor de um cinema com construção de duas salas de exibição, de acordo com o Programa Estadual de Desenvolvimento Audiovisual e da Arte e Cultura Digital - Ceará Filmes, da Secretaria de Cultura do Estado (Secult) em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Os vendedores de barracas vivem a expectativa de conclusão do Centro de Feirantes, mas alguns acham que sem a cobertura espacial sobre os boxes, a incidência do sol e o calor podem trazer transtornos. "O bom seria se todo o espaço fosse coberto porque a nossa região é muito quente", disse a feirante Maria Gomes. "A gente espera também que os boxes tenham espaço suficiente para a exposição e venda das mercadorias". Lojistas do trecho em obra reclamam de queda em torno de 40% das vendas por causa da interdição da via.

A ideia é retirar das ruas as antigas barracas precárias de vendedores de feijão verde, frutas, feijão de corda, arroz, farinha, no entorno do antigo Centro de Abastecimento, que no futuro deve ser reformado, e da Avenida Agenor Araújo. Os feirantes já foram cadastrados.