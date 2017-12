Centenária iniciou a maioria na arte

00:00 · 22.12.2017

São Gonçalo do Amarante. O século de vida que passou já embaçou a visão de ambos os olhos, que veem, agora, muito mais por meio das mãos. É pelo tato trêmulo, porém certeiro, que a nunca-ex-artesã Raimunda Félix reconhece os pontos altos e baixos das toalhas que teceu há anos, como uma mãe incapaz de confundir a textura da pele do filho. Dos 103 anos de idade, completados no último dia 22 de novembro, a "vó de todo mundo aqui em Curral Grande", como revela a neta Marta Souza, coreografou linha e agulha de gancho até os 100, quando a precisão dos olhos a deixou - ao contrário da lucidez, que segue firme entre os cabelos brancos.

"Eu fiz muito crochê quando era nova, ensinei meus 'caboco' tudim", relata, interrompendo a fala para justificar a expressão pela qual chamava os seus. "Naquele tempo, a gente era mais matuto. Fazia mais era enfeite de guarda-roupa, toalha de mesa... Hoje, tá tudo mudado", avalia, negando o título de autodidata. Porque, além das aulas que recebeu da mãe costureira, "foi Deus que botou essa sabedoria" na cabeça dela.

Se o dom foi presente divino, então, ela fez questão de compartilhar, reunindo uma legião de mulheres que se apertam ao lado da rede da "vó" e se orgulham por terem sido alunas da "primeira-dama" de Curral Grande. "Mesmo sem ser política!", salienta, empolgada, a neta Marta.

No esquentar da Segunda Guerra, em 1944, dona Raimunda buscou paz e fez lar em uma das primeiras - e mais imponentes - casas do pequeno distrito. É entre as paredes do lar-sede da Cidade do Crochê que mora a tradição. Ainda que esta seja nômade, passeando e deixando legado nas casas das aprendizes, não existe quem tenha mais autoridade para falar de Curral Grande, das gentes e da arte de lá do que os 103 anos de dona Raimunda - que intercala entrecortando toda frase, a lembrança-orgulho que ensaia mover os dedos sem agulha: "Eu fiz tanto crochê, minha filha, que você não queira nem saber..."