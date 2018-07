Centec presente na Expocrato

00:00 · 17.07.2018

O Festival Expocrato 2018, que começou no último dia 14, segue até o próximo domingo (22), na cidade do Crato ( FOTO: FERNANDA SIEBRA )

Crato. O Instituto Centec está presente em mais uma edição do Festival Expocrato 2018, que começou no último dia 14 e segue até o próximo domingo (22), na cidade do Crato. Será oferecida uma programação educativa gratuita, com a participação de professores, técnicos e alunos dos Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT), Centros Vocacionais Técnicos (CVTEC) e Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec).

Serão disponibilizados no estande do Centec diversos produtos e experimentos inovadores. A Fatec Sertão Central apresenta aos visitantes mel de abelha orgânico e condimentos saudáveis, itens preparados pelos alunos dos cursos de agronegócio e alimentos. O CVTEC Crato promoverá a degustação pratos que valorizam a tradição gastronômica caririense.

A Fatec Cariri fará a exposição e venda de itens produzidos com materiais recicláveis por alunos do curso de meio ambiente; um sistema wetlands, que trata água para reúso de forma simples e eficiente; e bancadas didáticas que demonstram o acionamento de sistemas elétricos residenciais e industriais e um sistema de correção de potência (monofásico e trifásico).

Composto orgânico

O CVTEC Barbalha fará exposição e venda de composto orgânico, peixes ornamentais, óleo de cenoura, sabonetes aromatizados, além da distribuição de mudas de hortaliças.

Nesta quarta-feira (18), às 7h30, será oferecido um café da manhã sustentável para os trabalhadores da limpeza e visitantes do estande. Neste sábado (21), será distribuído um caldo gratuito, a partir das 4h, para os trabalhadores do parque.

Mais informações

Programação gratuita do Centec na Expocrato 2018

Local: Estande do Centec

Contato: (88) 3566.4048 marketing@centec.org.br