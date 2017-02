Ceará registra dia sem precipitações

00:00 · 06.02.2017 por Ranniery Melo - Repórter

Fortaleza. Nenhuma chuva foi registrada no Estado do Ceará entre o sábado (4) e ontem, pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Além disso, entre a sexta-feira (3) e o dia seguinte, apena um município cearense registrou precipitação, Fortaleza, que contabilizou apenas 0,4mm de chuva.

Mesmo depois de alguns dias com intensas precipitações, como no último dia 31, quando 43 cidades cearenses registraram chuvas, a análise da Funceme é de que a completa ausência ainda pode ser vista como normal. "Nesses últimos dias não houve nenhum sistema meteorológico atuando sobre o Ceará, por isso a falta de chuvas", explica o meteorologista Raul Fritz.

Segundo as informações do especialista, fevereiro costuma ser um mês de transição entre a pré-estação e a estação chuvosa, de modo que ainda é possível ocorrer a falta de chuvas no período. Contudo, já há previsão para que a água torne a molhar o solo cearense. Conforme aponta Raul Fritz, entre amanhã e quarta-feira (8), já é possível que as chuvas caiam sobre a faixa litorânea do Ceará. Há ainda o prognóstico de que novas chuvas caiam de forma mais generalizada na maior parte do território do Estado na próxima sexta-feira (10). Para hoje, a previsão da Funceme é de nebulosidade variável no período da manhã, com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e no sul do Ceará. No decorrer do dia, o céu deve permanecer entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões cearenses.

Açudes

Enquanto as chuvas não chegam, o nível dos reservatórios cearenses permanece em queda. Conforme o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), desde o dia 1º de fevereiro, o nível do volume de água acumulado nos açudes mantém-se em 1.157 hm³, o que corresponde a 6,2% da capacidade de acúmulo dos reservatórios. Até o último dia de janeiro, os açudes acumulavam um volume correspondente a 6,6% da capacidade total de armazenamento hídrico.