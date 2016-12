Ceará registra chuvas fracas em 14 municípios

00:00 · 27.12.2016 por Marcelino Júnior - Colaborador

Itapipoca. Nos últimos dias, os moradores de Itapipoca, no Norte do Estado, assim como de outros municípios cearenses, têm observado o céu nublado com mais frequência e, vez ou outra, a incidência de chuvas, que reforçam a esperança no período chuvoso que se aproxima. A formação de nuvens deixa a temperatura mais amena, trazendo certo alívio entre os sucessivos dias quentes.

Itapipoca registrou, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), 14.4mm, figurando na lista das dez maiores Chuvas entre o domingo e a segunda-feira. Segundo o radialista Flávio Teixeira, morador do Município, a chuva foi distribuída por alguns bairros do centro, mas foi mais intensa no distrito de Arapari.

Entre 7h de domingo e 7 h de ontem, 14 municípios registraram precipitações. Boa Viagem (34 mm), São João do Jaguaribe (24) e Redenção (20) lideraram a lista. Ao longo de toda a segunda-feira, a Funceme registrou nebulosidade e chuvas isoladas na região Centro-Sul. A previsão para esta terça (27) é de céu parcialmente nublado e claro em todas as regiões do Estado.

Segundo a Funceme, vivemos um período comum de pré-estação chuvosa, que engloba dezembro e janeiro. Espera-se que o primeiro prognóstico climático oficial para a quadra chuvosa de 2017 seja concluído e apresentado, até o fim da primeira quinzena do próximo ano, quando o documento apontará as probabilidades de cada uma das três categorias (abaixo, em torno e acima da média histórica) referentes ao acumulado de precipitações nos meses de fevereiro, março, abril e maio, considerada a quadra chuvosa do Ceará.

A Funceme ressalta que uma forte tendência de neutralidade nas temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial (nem El Niño, nem La Niña) durante a quadra chuvosa de 2017 ainda não permite antecipar a previsão climática para o Ceará, mas o que já se tem observado é um acentuado aumento no acúmulo de chuvas dentro da média histórica do Estado neste mês de dezembro, que passou de 31,6 mm, para 51mm. Na região Norte, a situação é bem diferente, com queda de 18,7mm para 15,5, da média histórica no período (-17%).

Em Sobral, os dados parciais mostram uma queda para este mês de 82%, sendo que, dos 23mm de chuva esperada para o período, apenas 4mm foram registrados. Segundo o meteorologista da Funceme, Raul Fritz, "as chuvas são muito irregulares nessa época do ano, impedindo prognósticos. Os fracos sistemas climáticos que se formam ainda não fornecem uma captação mais exata de dados".