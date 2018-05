Ceará entra maio com mais chuvas

00:00 · 02.05.2018

Fortaleza. A chegada ao último mês da quadra chuvosa de 2018 foi com chuva em 84 municípios do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A maior precipitação entre 7h de segunda-feira e 7h de ontem foi em Granjeiro, no Cariri cearense, com 58,2mm. Este abril, que ficou 14,5% acima da média, com 215,2mm e foi o mais chuvoso desde 2009, que ficou 102,3% acima da média, com 380,5mm.

Essas chuvas melhoraram as reservas cearenses, que pularam de 6,6%, em 1º de fevereiro, para 16,5%, neste 1º de maio. Hoje, temos oito açudes sangrando e quatro com volume acima de 90%. No entanto, ainda temos 42 com volume inferior a 30%, sendo seis secos. A previsão para hoje é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Noroeste e no Cariri. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.