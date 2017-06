Casal mantém Museu do Juá às margens da Estrada do Algodão

00:00 · 10.06.2017 por Alex Pimentel - Colaborador

A hospitalidade do casal Luiz Polidório Jucá Filho e Valdísia Maria Alves Gomes, proprietários do lugar, é grande e faz com que os visitantes fiquem mais tempo que o planejado no ambiente, que é bastante peculiar

Quixadá. Quem para às margens da CE-060, no caminho deste Município com destino a Fortaleza, ou no sentido inverso, para tomar um cafezinho ou fazer uma refeição mais reforçada, à altura do Km 140, na vila do distrito de Juá, fica surpreso quando desce na porta de um rústico restaurante. Além do cardápio, variado, o visitante se depara com diversas peças históricas dependuradas nas paredes, prateleiras e outras espalhadas pelo chão. Ao invés de bebidas, máquinas fotográficas, bules, lampiões e mais dezenas de peças curiosas. Não é a toa que o lugar é conhecido como o Museu do Juá.

As cadeiras de balanço na varanda, acompanhadas do repertório musical de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, já demonstram a peculiaridade do lugar, embora aos poucos sendo engolido pelo progresso. E, se a curiosidade é grande, a hospitalidade do casal Luiz Polidório Jucá Filho e Valdísia Maria Alves Gomes, proprietários do lugar, é ainda maior. Acompanhados do "Créu", um anum branco sem cerimônia de pousar no ombro de quem chega, servem os visitantes, carregando de bandeja histórias interessantes sobre cada uma das relíquias expostas ali.

O acervo começou a se formar não faz muito tempo, coisa de pouco mais de uma década, se comparado ao milênio das antigas civilizações, ressalta Luiz Polídório exibindo um pergaminho genuinamente egípcio, uma das principais atrações do relicário mantido por ele e pela esposa. "Pois é, a nossa história tem alguma relação com esse povo. Eu era marinheiro de longo curso da Marinha Mercante. Como viajava muito por aqueia região, cruzando os mares do Oriente Médio, conheci o Egito. Lá encontrei papiros a preço de folha de bananeira. Comprei um montão" comentou, confessando não imaginar que lucraria tanto com eles.

Hoje, os visitantes podem apreciar somente dois papiros egípcios. Estão emoldurados. O restante, Luiz Polidório trocou por um apartamento em Fortaleza. "Quando cheguei no Ceará foi que percebi o valor deles. Um comerciante ficou muito interessado neles. Como não pesavam muito não fiz questão de muito luxo na hora de fechar o negócio, mas foi papiro para lá e apartamento para cá. Se eu soubesse que tinham tanto valor assim o navio viria carregado deles", comentou feliz.

Mas, em se tratando de papel, além das peças orientais, um certificado da Organização das Nações Unidas (ONU) tem destaque e seu cantinho in memoriam no Museu do Juá.

O título foi recebido por um visitante, o paraquedista José Guilherme Vieira. No cantinho em homenagem a ele tem também o paraquedas, o fardamento e fotografias, comprovando a autenticidade do ofício militar. Da visita surgiu a amizade, confidências e confiança, ao ponto de as medalhas de bravura do amigo serem doadas ao museu.

'Lixo educado'

Valdísia Maria acrescenta ter sido esse vai e vem dos clientes o responsável pelo crescimento da coleção de antiguidades no pequeno comércio, montado na frente da sua casa. Algumas não são tão antigas, mas, para não desagradar os amigos, tudo é recebido de bom grado. Entretanto, o começo da coleção ocorreu no retorno das viagens do esposo além-mar. Máquinas fotográficas, de escrever, registradoras, esse foi o lixo encontrado pelo marinheiro amado do outro lado do mundo. "O lixo deles é educado. Tudo fica limpinho e arrumado no canto", se refere Luiz Polidório aos japoneses.

Todavia, a maior parte do acervo é nacional. Máquinas de costura, bules. Tem até ninho de joão-de-barro para quem mora nas metrópoles e nunca teve contato com a natureza sertaneja poder conhecer de perto o abrigo dessa espécie de pássaro.

Tem também uma bolsa de carcaça de tatu-bola, um animal da fauna brasileira ameaçado de extinção. "A dona se arrependeu da maldade e resolveu doar o acessório de moda", explicou a colecionadora, confessando interesse em receber uma máquina lambe-lambe e uma radiola antiga, para valorizar a coleção do museu familiar.

Maior valor

Entretanto, para o casal, a peça de maior valor na coleção, ainda sem catalogação oficial, é o sextante. Foi por meio do equipamento de orientação marítima, a partir da observação das estrelas, doado por um amigo náutico, que ambos criaram o gosto por colecionar.

Hoje, os navios utilizam radares com alta tecnologia, mas, numa pane, o equipamento criando por um oficial da marinha inglesa, Campbell, em 1757, pode orientar qualquer navegador. Mesmo assim se tornou muito raro, ressalta Polidório.

Para conhecer uma parte das histórias de marinheiro do anfitrião sertanejo é preciso parar no Museu do Juá. O próprio personagem é quem serve a mesa. Basta perguntar sobre uma das peças para a viagem pela história popular, mas verdadeira, começar. E, quem não cuidar de olhar para o relógio, corre o risco de virar a noite na cadeira de balanço à varanda para ouvir de tudo um pouco.

Como o movimento no humilde comércio anda fraco e no roçado não há chuva suficiente, o casal não tem recursos financeiros para adaptar o espaço a um museu de verdade, onde as peças menores possam ficar seguras em vitrines. "A gente não se importa de mostrar tudo, mas, vez por outra, estávamos notando o sumiço de algumas moedas antigas, joias. O jeito foi guardar", comentou Valdísia.

Por esses motivos, eles aceitam doações financeiras, ou o auxílio de algum órgão público voltado à Cultura e quem sabe o patrocínio de alguma empresa.

Dessa forma, além de assegurarem a conservação da diversificada coleção, poderão catalogar corretamente todas as peças, saber quantas existem realmente, receber mais estudantes e visitantes e atender melhor os fregueses. O sonho deles é estilizar o espaço comercial e voltar a atraírem mais clientes. Mesmo assim, se consideram apenas colecionadores.

Fique por dentro

O museu nasceu com o hábito do homem de colecionar objetos

Segundo especialistas, um museu é uma instituição permanente, aberta ao público, sem fins lucrativos, que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite da sociedade. A palavra "museu" vem do grego "templo das musas" e começou a ser usada em Alexandria, já se referindo a locais onde se estudava as artes e ciências. Os museus tiveram origem no hábito humano do colecionismo, nascendo junto à própria humanidade. Desde a Antiguidade remota, o homem, por infinitas razões, coleciona objetos e lhes atribui valor, seja afetivo, cultural ou material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo.

Os registros sobre instituições semelhantes ao museu moderno surgiram há milhares de anos, mas somente no século XVII se consolidou o museu com as características atuais. Hoje, esses espaços não são mais apenas passivos acúmulos de objetos. Na opinião de museólogos e pensadores, assumiram um importante papel na interpretação da cultura e na educação do homem. Pesquisadores apontam o museu do Louvre, na França, como o primeiro museu público do mundo. Foi fundado na época da França Revolucionária de 1793. Por muito tempo as coleções ficaram restritas às elites.

O Museu do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, em Pernambuco, é citado como o primeiro brasileiro. Surgiu em 1862. Passados 85 anos, em 1947, foi criado o Museu de Arte de São Paulo (Masp), atualmente considerado o mais importante museu brasileiro, pela qualidade de suas coleções.