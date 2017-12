Cartão especial para jovens pretende aquecer comércio

00:00 · 16.12.2017 por Alex Pimentel - Colaborador

Os jovens se sentem mais valorizados e independentes com a iniciativa

Quixadá. Um modelo econômico considerado inovador no Interior do Estado começou a funcionar nesta semana em Quixadá. Trata-se de uma parceria formada entre a administração municipal e o setor lojista e de serviços desta cidade do Sertão Central. Foram cadastrados 1.300 jovens, na faixa etária dos 15 a 29 anos, para vantagens e descontos reais de até 80%. Eles receberam o Juvcard, uma espécie de cartão de crédito da rede solidária de comércio e prestação de serviços em vários segmentos, incluindo restaurantes, pet shop, parque aquático, serviços de saúde bucal, clínicas médicas e outros.

Às vésperas das festas do fim do ano, a inovação já está incrementando a economia da cidade. São mais de mil consumidores já circulando pelas lojas e, principalmente, lanchonetes e restaurantes. Mais de 40 parceiros, incluindo academias de musculação e consultórios odontológicos, já aderiram ao programa. A meta é chegar a 100 estabelecimentos nos próximos meses, reforçando a rede econômica especial. A ideia partiu da Coordenadoria de Juventude da Secretaria de Cultura Esporte e Juventude de Quixadá. Os comerciantes e, principalmente, os jovens ficaram surpresos e elogiaram a iniciativa.

No 3º Ano do Ensino Médio Técnico, Itamar Lopes, 18 anos, um dos beneficiados do cartão Juvcard, considera a ideia genial. Para ele, além de demonstrar a importância dos jovens na economia, como consumidores em potencial, o processo também ensina a terem responsabilidade e a se familiarizarem com a economia, a inflação, o verdadeiro valor do dinheiro. Para reforçar a saúde nas provas finais do ano letivo, não perdeu tempo. Foi até a Farmácia Menino Jesus, uma das parceiras, e fez a sua primeira compra com o Juvcard, uma vitamina. Recebeu um desconto de 25%.

Educação financeira

O gerente da farmácia, Jadson Peixoto, considera interessante o programa de descontos do Juvcard. Além de remédios, o estabelecimento vende produtos de conveniência. Os descontos variam de 10% a 30%, este último na linha de medicamentos genéricos. O diferencial começa a atrair e fidelizar alguns desses clientes e cria um elo com eles em tempos onde cada centavo tem valor. Ao mesmo tempo, a proposta serve para educar financeiramente os participantes, que podem aderir a partir dos 15 anos, acrescenta.

A estagiária de Recursos Humanos Bárbara Lima Paiva é um exemplo. Ela está concluindo o Ensino Médio e já recebe o seu próprio salário, R$ 400, como Jovem Aprendiz em um supermercado. O esforço pode lhe assegurar o emprego na área de Administração, na qual pretende se formar. Antes do Juvcard, utilizava o cartão de crédito da mãe. Agora, tem o seu próprio cartão, a sua autonomia econômica para as compras. Ela confessa o hábito de ir à academia, comprar produtos de beleza e calçados. "Até açaí agora a gente pode tomar com descontos", comentou satisfeita.

Ela e o estudante de Engenharia Ambiental, Carlos Victor Ferreira viram a proposta do Juvcard no Facebook. Eles confessam ter sido atraídos pela interessante forma de serem incluídos como consumidores. Carlos Victor é bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Agora, com o Juvcard, quando para diante da vitrine das lojas, os vendedores observam com outros olhos. Estão diante de um consumidor em potencial.

Gerente de uma das sete lojas da rede de calçados Ramlive, e com experiência de 7 anos em Quixadá, Sérgio Paulo Miguel reconhece o vínculo econômico como uma forma de fidelizar sua clientela. Ele cita como exemplos o Sócio Torcedor do Quixadá Futebol Clube e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), mas, pela primeira vez, vê uma iniciativa pública, e focada em um segmento especial, os jovens. "Com certeza, teremos um Natal diferente, com descontos de até 12% e acréscimo nas vendas na mesma proporção", acrescentou.

Entretanto, para a estudante do curso de Agroindústria na Escola Profissional de Quixadá, Beatriz André Ribeiro, 17, o maior benefício do Juvcard está na saúde. A referência é feita ao atendimento odontológico. Quem precisa, tem desconto de até 80% no Consultório Fernandes Martins. Ela fez questão de ir ao odontólogo para checar. Confirmando, ficou feliz e elogiou o programa, que dá descontos até na sua área profissional, as lojas veterinárias como a Casa do Campo e O Boiadeiro.

O odontólogo Elton Fernandes, um dos proprietários do Consultório Fernandes Martins, a sócia, Patrícia Martins, e ainda a colega de profissão Camila Barrocas aderiram ao conceito inovador de descontos. Os pacientes, ou clientes cadastrados no Juvcard, têm descontos de até 80% na limpeza; 70% na extração e 50% no tratamento de canal. Eles ainda não pagam pelo aparelho ortodôntico, apenas a manutenção. "Dessa forma, é impossível alguém sair do consultório sem sorrir", completa.

A entrega dos cartões Juvcard ocorreu na última terça-feira (12), no Centro Cultural Rachel de Queiroz, com a presença do prefeito Ilário Marques; do secretário de Cultura, Audênio Moraes; e de comerciantes parceiros. Uma fila quilométrica se formou na Praça da Cultura. Ninguém queria esperar para receber no dia seguinte.

Todavia, na entrega dos cartões, o coordenador de Políticas da Juventude, Carlos Clayton Silva, ressaltava a cada um a importância do consumo consciente. No fim do primeiro trimestre de 2018, o programa será avaliado, completou.

Enquete

Qual a sua opinião sobre esse cartão?

"A gente se sente importante de saber que até no comércio, mesmo jovens, estamos conquistando cada vez mais espaço, e descontos. Ser jovem em Quixadá agora tem muitas vantagens"

Bárbara Lima Paiva

Estudante

"Para quem sabe o valor do dinheiro, poder contar com descontos por esse programa é uma ótima oportunidade para comprar economizando ainda mais, do suco de açaí ao tratamento dos dentes"

Carlos Victor Ferreira

Universitário