Carnabral supera edições anteriores

Sobral. O Carnabral, micareta que vai até este sábado (14), neste Município, se consolida como grande evento do mês de outubro, na região Norte. As presenças artísticas nacionais e locais da edição comemorativa de 21 anos são um atrativo à parte, que mobilizam pessoas de todos os lugares. Com três atrações, por dia de evento, o Carnabral tem chamado a atenção do público que não cansa de agitar ao som dos trios elétricos.

Na primeira noite, o cantor Xand, abriu a folia, comemorando 15 anos de estrada do Aviões do Forró, uma das bandas mais queridas pelos fãs do estilo. O Aviões Elétrico, que promove um mix de estilos e ritmos, também marca a retomada de Xand como cantor solo, à frente da banda, desde a saída da parceira Solange, além do próprio retorno do Carnabral como evento de massa, já que sua última edição havia sido anunciada em 2015, pelos idealizadores da micareta. À época, a notícia foi recebida com tristeza pela vendedora ambulante Francisca Ferreira, 42, que todos os anos tinha seu espaço garantido entre as barracas de comida. Hoje, ela comemora o retorno da festa. "Esse espaço, nesse período, é que ajuda na renda de casa, pois o mês de outubro não tem nenhuma grande festa na cidade que atraia as pessoas", lembra.

Segundo os organizadores, em sua abertura, o Carnabral já superou as edições anteriores, pelo número de brincantes do Bloco Boneco, tradicional na cidade, que abriu a festa, com cerca de quatro mil pessoas. Segundo Ênio Sávio, da organização, "contando com os blocos e a lotação dos camarotes, nossa expectativa é que o Carnabral encerre com cerca de quarenta mil participantes, nesses quatro dias de festa", espera. Ainda de acordo com Ênio, "o público poderá aproveitar a festa na avenida, acompanhando os trios, além do movimento nos camarotes, 92, ao todo; sendo que o espaço Vip, conta com dois ambientes, decoração temática, buffet, área lounge, camisa exclusiva para cada dia, bandas e DJs.

Equipes da Polícia Civil, Guarda Municipal e Polícia Militar trabalham em conjunto para manter a segurança dos brincantes, atuando também por meio de vídeo monitoramento. De acordo com o coronel Júlio Aquino, coordenador de Comando do Policiamento do Interior Norte (CPI), da PM, que opera com aumento de efetivo, "cerca de 15 homens foram deslocados para dar suporte às ações preventivas, e se necessárias, ostensivas que venham a ocorrer. Por hora, no que se refere à festa, tudo tem transcorrido com tranquilidade.

Programação

Após as apresentações, nessa quinta-feira (12), dos artistas Solteirões, Bell Marques e Iohannes Imperador, nesta sexta-feira (13), quem comanda o trio são os cantores Luiz Marcelo e Gabriel, seguidos de Gabriel Diniz, e Nathan Lokêta, que encerra a programação do dia. No sábado (14), Rafa e Pipo Marques, Léo Santana, e Banda Patrulha encerram a micareta.